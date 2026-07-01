El Encuentro de Cine del Putumayo reunirá historias de la Amazonía

Sibundoy se convertirá, entre el 14 y el 19 de julio, en el epicentro del cine amazónico con la realización de la séptima edición del Encuentro de Cine del Putumayo (ECP), un espacio de exhibición e intercambio que reunirá a realizadores audiovisuales, cineastas, gestores culturales y comunidades.

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Durante seis días, la programación incluirá proyecciones, encuentros comunitarios y el reconocimiento a las obras y procesos audiovisuales más destacados.



La selección oficial estará integrada por dos muestras. La primera, 'Raíces Vivas', reúne producciones realizadas por cineastas oriundos o residentes del Putumayo y pone el foco en historias vinculadas con los saberes ancestrales, la biodiversidad, la relación entre las comunidades y la naturaleza, así como en otras narrativas de temática libre que reflejan la vida del territorio.

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La segunda, 'Tejiendo Naciones', reúne obras provenientes de distintas regiones de Colombia y de otros países, ampliando el diálogo entre la Amazonía y otras experiencias audiovisuales.



Las producciones seleccionadas abarcan diversos formatos, entre ellos cortometrajes y largometrajes de ficción y documental, animación, cine experimental, capítulos de series audiovisuales y filminutos.



Las obras exploran temas como la soberanía medicinal, la biocreación, la etnobotánica, la biodiversidad andino-amazónica y los efectos de la alteración ambiental provocada por la acción humana.



Además de las proyecciones, el encuentro, de carácter itinerante, reconocerá el trabajo de realizadores con trayectoria, nuevos creadores y procesos colectivos dedicados a la producción, formación y circulación audiovisual en el Putumayo.

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Los premios incluirán certificados, reconocimientos económicos, cuyos montos serán definidos por la organización, y la estatuilla Shishaja del Saber, símbolo del festival que exalta las narrativas construidas desde los territorios.



La evaluación de las obras estará a cargo de un comité de curaduría especializado y de un jurado integrado por expertos regionales, nacionales e internacionales, quienes valorarán aspectos como el aporte de las producciones a las narrativas putumayenses, su impacto en las comunidades, la originalidad de las historias y la calidad técnica y estética de los proyectos.

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