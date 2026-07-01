Presidente Petro tumbó la suspensión de la extradición de Chiquito Malo

El presidente Gustavo Petro anunció que se reactiva la orden de extradición contra Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, principal jefe del ‘clan del Golfo’, como resultado del fracaso de los diálogos del Gobierno con ese grupo ilegal.



“He firmado el decreto que quita la suspensión de la orden de extradición al señor alias ‘Chiquito Malo’. Si es capturado, inmediatamente debe ser extraditado”, escribió Petro sobre un mensaje del Ministerio de Defensa que anunciaba la captura de uno de los jefes del ‘clan del Golfo’ en Córdoba, alias el Zarco.



En ese sentido, el primer mandatario aseguró que esa guerrilla actuó sin honestidad durante esos diálogos.



La extradición a Estados Unidos de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, máximo cabecilla del ‘clan del Golfo’, fue avalada en enero pasado por la Corte Suprema de Justicia.



La decisión la tomó el magistrado Fernando León Bolaños y se fundamenta en cargos por tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir, ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

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La investigación de las autoridades estadounidenses dice que alias Chiquito Malo dice que es el jefe de ese grupo criminal al que se le atribuye la producción y el envío de cargamentos de cocaína desde la costa norte de Colombia hacia Centroamérica, México y Estados Unidos.



Alias Chiquito Malo fue desmovilizado del Bloque Bananeros de las Autodefensas Unidas de Colombia en 2004; sin embargo, volvió al radar de las autoridades colombianas y estadounidenses en 2018 y, especialmente, en 2021, luego de tomar el mando tras la baja de alias Marihuano, por parte del Ejército.



Dentro de la organización, primero fue nombrado como uno de los cabecillas de la subestructura Central Urabá-Turbo, con influencia en zona rural de dicho municipio, donde coordinó acciones contra la Fuerza Pública.



Posteriormente, asumió como cabecilla principal de esa subestructura, y luego fue nombrado cabecilla del grupo armado ilegal.

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