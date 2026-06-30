¿Cuánto dinero necesita para jubilarse en otro país? Este ranking tiene la respuesta

La vejez es una etapa de la vida que todos experimentaremos en algún momento. Muchos sueñan con que, al llegar a cierta edad, puedan cesar su actividad laboral de forma permanente, generalmente bajo los términos establecidos por la ley. En este contexto, jubilarse en el extranjero se ha convertido en una tendencia que ha tomado fuerza, impulsada por las mejoras en la atención médica y por la creación de programas de visados dirigidos especialmente a los pensionados. Por ello, este año puede ser el momento ideal para mudarse y vivir nuevas experiencias.

Según cifras de GlobalCostData, que califica los requisitos para obtener un visado de jubilación, el costo de vida y la calidad del sistema de salud, se determinó el presupuesto mensual necesario para dar este paso.

La región para jubilados

“Es importante separar tres lecturas respecto a los países que lideran en la región, ya que el informe no reporta el monto de las pensiones locales, sino el costo de vida y el ingreso mínimo que cada país exige al jubilado extranjero”, aseguró Sofía Rodríguez, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura.

La docente Rodríguez comentó que, en la calificación por destino, el podio lo encabezan Chile (en el quinto puesto), Colombia (en el séptimo), Argentina (en el octavo) y Costa Rica (en el décimo), con los cuatro países ubicados dentro del top 10 mundial.

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Por exigencia de ingresos, es decir, el piso de pensión requerido para obtener la visa, los más altos en la región corresponden a México, cuya residencia temporal es la más solicitada por jubilados estadounidenses y canadienses. El país cuenta con un servicio de salud de hospitales privados de primer nivel, especialmente en Ciudad de México, y exige, bajo la modalidad de rentista, ingresos mensuales de US$2.500. Costa Rica también solicita una pensión de US$2.500 al mes y ofrece acceso tanto al sistema público para residentes como a hospitales privados. Respecto al costo de vida, en el Valle Central este oscila entre US$1.500 y US$2.500 mensuales.

Los más accesibles en la región son Ecuador, con el visado de pensionista, que exige una pensión mensual de US$800, o, como alternativa, el visado de inversionista, que requiere una inversión de US$40.000. En cuanto a la atención médica, el sistema nacional de salud está dirigido a residentes por cerca de US$90 al mes, con la posibilidad de acceder también a clínicas privadas. En la ciudad de Cuenca, la preferida por los expatriados en el país, el costo de vida oscila entre US$1.000 y US$1.500 mensuales.

El país de la región con la mejor estructura tributaria es Panamá. La visa exige una pensión de US$1.000 al mes u otros ingresos pasivos. De igual forma, existe el visado de Naciones Amigas, que permite a ciudadanos de más de 50 países obtener la residencia permanente en Panamá, con un depósito de US$300 más la constitución de un negocio. El costo de vida mensual en Ciudad de Panamá ronda entre US$1.500 y US$2.800, mientras que en las zonas costeras puede bajar hasta un rango entre US$1.000 y US$2.000. Además, ofrece el beneficio de utilizar el dólar estadounidense, evitando pérdidas por tipo de cambio.

En costo de vida, los países más caros de la región son Panamá (US$1.846), Uruguay (US$1.714) y Belice (US$1.734). En contraste, los más económicos son Cuba, con US$972 mensuales, Colombia con US$1.078 y Perú con US$1.108.

Jubilarse en el exterior

Si bien los costos son un factor importante al momento de jubilarse, también se deben tener en cuenta aspectos como los requisitos para obtener un visado de jubilación, el costo de vida y la calidad del sistema de salud. Por esta razón, Grecia lidera el ranking con un puntaje de 77,7 sobre 100, al combinar una buena calidad de vida con costos relativamente bajos entre los países del Mediterráneo. Además, ofrece atención médica tanto en el sistema público como en el privado. Con un presupuesto mensual aproximado de US$1.537, el país dispone del visado FIP (Financially Independent Person), dirigido a ciudadanos extracomunitarios que desean vivir allí sin trabajar y que exige ingresos pasivos de US$2.272 mensuales. También cuenta con el Visado Dorado, enfocado en quienes invierten en bienes inmuebles desde US$284.046.

España, ubicada en el segundo lugar según GlobalCostData, requiere un presupuesto mensual de US$1.750. Cuenta con atención médica a través del Sistema Nacional de Salud, SNS, que combina servicios públicos y privados. La principal alternativa para pensionados es el visado no lucrativo, que exige ingresos pasivos de US$32.725 al año. Respecto al costo de vida, en Madrid puede oscilar entre US$2.045 y US$3.977 mensuales; en Barcelona ronda los US$1.591, mientras que en ciudades como Valencia y Málaga puede ubicarse alrededor de US$1.136 al mes.

Entre el tercer y el cuarto lugar se encuentran Rumania y Bulgaria. Para establecerse en estos destinos se requiere un presupuesto mensual aproximado de US$1.251 y US$1.020, respectivamente.

En el sexto lugar aparece Portugal, que continúa siendo un referente europeo para los jubilados, con un presupuesto mensual estimado en US$1.659. El país ofrece la visa D7, que permite a ciudadanos extracomunitarios vivir legalmente sin necesidad de realizar una inversión empresarial. Otra alternativa es la visa D8, enfocada en nómadas digitales. Esta permite a ciudadanos extranjeros vivir y trabajar de manera remota en el país, aunque exige demostrar una relación laboral o actividad profesional con ingresos mínimos de US$3.480 al mes.

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En materia de salud, Portugal cuenta con un sistema nacional que combina servicios públicos y privados, especialmente desarrollado en ciudades como Lisboa. En cuanto al costo de vida, este se ubica entre US$1.800 y US$3.500 mensuales para una pareja en Lisboa; entre US$1.200 y US$2.500 en Oporto, y entre US$1.000 y US$2.000 en ciudades más pequeñas.

Los más baratos en el mundo

A escala mundial, los países más económicos para jubilarse son Etiopía, con un presupuesto mensual de US$626; Pakistán, con US$632 mensuales; y Bangladesh US$707. En América Latina, el país más barato es Cuba.

Reparto e inversión individual, las bases de los sistemas pensionales

“Se encuentran dos modelos: primero, los sistemas de reparto, que son las aportaciones de los trabajadores activos de hoy que se destinan directamente a financiar las pensiones actuales, como Colpensiones en Colombia, la Anses en Argentina. Segundo, los sistemas de capitalización individual, un modelo donde cada trabajador ahorra de manera independiente en una cuenta propia; el beneficio de la pensión final dependerá estrictamente del capital acumulado a lo largo de la vida laboral”, aseguró Gina García, gerente de GLR Abogados.

Tomado de La República

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