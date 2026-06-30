Por procedimientos estéticos de 'garaje' imputan a fisioterapeuta en Medellín

Tathiana María Muñoz Muñoz, una fisioterapeuta señalada de causar lesiones a tres personas mediante la práctica de un procedimiento estético en Medellín, fue enviada a la cárcel.

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La investigación revela que, entre julio y agosto de 2024 un hombre y dos mujeres acudieron a un establecimiento de comercio que funcionaba en un inmueble del barrio Belén.



Allí, Tathiana María Muñoz les habría inyectado en diferentes partes del cuerpo una sustancia promocionada como quemador de grasa que no contaba con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

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Como consecuencia de esta práctica, las tres víctimas requirieron atención médica y presentaron secuelas permanentes, entre ellas deformidades y perturbaciones funcionales.



Muñoz fue capturada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional y la Secretaría de Salud de Medellín, en diligencia de registro y allanamiento realizada en un local del barrio La América de Medellín, donde se estarían realizando procedimientos invasivos sin los permisos administrativos y sanitarios exigidos.



Fue imputada por los delitos de lesiones personales dolosas y fabricación y comercialización de sustancias nocivas para la salud, cargos que no fueron aceptados.

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En Antioquia, específicamente en el municipio de Bello, en lo que va de junio las autoridades ordenaron el cierre temporal de seis centros estéticos, una cifra que representa cerca del 10 % de los 64 establecimientos de este tipo que han sido clausurados en Antioquia durante los últimos dos años.



Las cirugías estéticas en centros denominados como de "Garaje" generan un riesgo muy grande para la salud. Ya que operan sin cumplir los requisitos exigidos por la ley y que ponen en riesgo la salud e incluso la vida de los pacientes.

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