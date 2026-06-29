Ataque con drones explosivos deja un soldado muerto y cuatro militares heridos en El Tarra

Un soldado profesional murió y otros cuatro militares resultaron heridos tras un ataque con drones cargados con explosivos, atribuido por el Ejército Nacional al Ejército de Liberación Nacional (Eln), en zona rural del municipio de El Tarra, Norte de Santander.

De acuerdo con el Comando de la Fuerza de Tarea Vulcano, unidad orgánica de la Segunda División del Ejército, el ataque ocurrió mientras tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 11 desarrollaban operaciones militares de control territorial en inmediaciones del sector.

Según el reporte oficial, integrantes del Eln emplearon aeronaves no tripuladas modificadas con artefactos explosivos para atacar a los uniformados, quienes adelantaban labores orientadas a garantizar la seguridad de la población civil.

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Como consecuencia del ataque murió el soldado profesional José Mariano Dumaza Conchave, mientras que otros cuatro militares sufrieron heridas de consideración.

Los uniformados lesionados fueron evacuados hasta la ciudad de Cúcuta con apoyo de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, donde reciben atención médica especializada.

En un comunicado, el Ejército rechazó el uso de drones acondicionados con explosivos por parte de los grupos armados ilegales y aseguró que esta modalidad de ataque "vulnera los derechos humanos e infringe el derecho internacional humanitario", además de representar un riesgo tanto para la Fuerza Pública como para la población civil.

La institución también lamentó la muerte del soldado Dumaza Conchave, oriundo de Alto Baudó, Chocó, quien llevaba nueve años de servicio en el Ejército Nacional. Asimismo, informó que fueron activados los protocolos de acompañamiento y apoyo integral para sus familiares.

Finalmente, el Comando de la Fuerza de Tarea Vulcano aseguró que continuará desarrollando operaciones militares sostenidas contra el ELN en la región del Catatumbo, al considerar a esa organización responsable de los recientes hechos de violencia que afectan la seguridad de la zona.