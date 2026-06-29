¿La tercera será la vencida? Volvieron a capturar a Jefferson por hurto en Cúcuta

El nombre de Jefferson Noel Pérez Madariaga no es desconocido para las autoridades en Cúcuta y, de hecho, se ha vuelto repetitivo, pues por tercer año consecutivo ha sido capturado por diferentes delitos, aunque el más reciente está relacionado con un caso de hurto.

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Recientemente se encontraba en libertad, pero no alejado del radar de los investigadores, quienes indagaban su presunta relación con un atraco ocurrido el año pasado. Por este motivo, recopilaron suficiente material probatorio en su contra hasta obtener una orden de captura.

La orden fue ejecutada en el barrio Benjamín Herrera, donde uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), quienes ya lo conocían por antecedentes previos, realizaron un allanamiento y registro que permitió su captura por el delito de hurto agravado con circunstancias de agravación punitiva.

“De acuerdo con las investigaciones, la orden de captura fue expedida por hechos ocurridos el 11 de mayo de 2025, cuando este delincuente habría participado en el hurto, mediante intimidación con arma de fuego, a una ciudadana”, declaró el coronel Fabio Ojeda, comandante de la Mecuc.

Tras una ardua investigación, las autoridades lograron establecer la presunta relación de Pérez con este hecho, por lo que ahora será judicializado y permanece privado de la libertad mientras avanza el proceso en su contra.

Esta nueva detención se produjo poco tiempo después de recuperar la libertad, convirtiéndose en la tercera captura registrada en su historial judicial.

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¿Ladrón en serie?

En noviembre del año pasado, el joven ya había sido enviado a prisión luego de ser sorprendido junto con otras dos personas por uniformados de la Sijín y del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), mientras se movilizaban en un vehículo con un arma de fuego a bordo.

Los tres ocupantes, todos colombianos, fueron capturados por porte ilegal de armas de fuego, pues tenían en su poder un revólver. Este hallazgo dio paso a una investigación que, preliminarmente, permitió establecer que estarían vinculados a hurtos bajo la modalidad de atracos en manada.

Los antecedentes de Pérez, quien ya registraba anotaciones judiciales por hurto, reforzaron esa hipótesis. Sin embargo, familiares de uno de los detenidos salieron en su defensa y argumentaron que él era inocente y que únicamente realizaba un arreglo al sistema de sonido del vehículo, un caso diferente al de Jefferson, quien ya contaba con un pasado judicial.

En mayo de 2024, Pérez Madariaga ya había sido sorprendido por las autoridades tras un intento de atraco que no les salió bien, como lo evidenciaba el rostro de uno de sus compañeros, quien terminó con un ojo morado.

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El caso ocurrió en el barrio Antonia Santos, donde dos hombres llegaron en motocicletas hasta un supermercado. Aún con los cascos puestos, ingresaron al establecimiento con la supuesta intención de cometer un hurto, llevándose algunas pertenencias del local.

Las víctimas reportaron lo sucedido a las autoridades y, gracias a las cámaras de seguridad, se logró establecer el perfil de los sospechosos. Horas más tarde, una patrulla ubicó a dos hombres que coincidían con las características entregadas por los testigos, quienes se movilizaban en dos motocicletas.

Sin embargo, una de las motos era diferente a las utilizadas para llegar al supermercado, pues, al parecer, había sido robada minutos antes. Además, durante una requisa les encontraron un revólver, motivo por el cual fueron capturados por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y hurto.

Ambos fueron enviados a prisión, constituyéndose este hecho en el primer antecedente judicial conocido de Pérez.

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