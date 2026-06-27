La Parada, campo de guerra de las autoridades contra el Tren de Aragua en Villa del Rosario

Por su condición de principal paso fronterizo entre Venezuela y Colombia, el sector de La Parada, en Villa del Rosario, se ha caracterizado por su intensa actividad comercial. Sin embargo, esa misma dinámica también ha atraído a organizaciones criminales.

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En la actualidad, uno de los grupos con mayor injerencia delictiva en la zona es la banda transnacional Tren de Aragua, señalada de cometer delitos como microtráfico, extorsiones, homicidios y otras actividades ilícitas.

Esta situación ha convertido a los comerciantes de La Parada en uno de los principales blancos de la organización. Muchos viven bajo amenazas y son víctimas del cobro de ‘vacunas’, en medio del ambiente de violencia que se ha apoderado del sector.

Consciente de esta problemática, la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) ha intensificado los operativos en La Parada para golpear las estructuras de esta organización, que, según las autoridades, continúa expandiendo su influencia.

Hace pocos días, un establecimiento comercial fue incendiado en un hecho que, presuntamente, estaría relacionado con el no pago de extorsiones.

"Yo no voy a permitir que Villa del Rosario, y sobre todo el sector de La Parada, sea ocupado nuevamente por el Tren de Aragua, extorsionando a los comerciantes que día a día trabajan. Le di la instrucción al Gaula y vamos a tener vigilancia las 24 horas. Y a ese delincuente que quemó el local lo voy a capturar", afirmó el coronel Fabio Ojeda, comandante de la Mecuc, durante una rueda de prensa en el Municipio Histórico.

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Allanamiento dejó cuatro capturados

Tras recopilar información sobre un grupo de cuatro personas, el Gaula de la Mecuc obtuvo una orden de registro y allanamiento para una vivienda en La Parada.

El operativo permitió la captura de Juan Arismendi, Yeison Tóvar, Geraldin Chacón y Carlos Quevedo, alias el Gato, señalados de pertenecer a esta estructura criminal.

Los cuatro fueron judicializados por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Durante el allanamiento, los uniformados incautaron un arma de fabricación artesanal, munición y tres teléfonos celulares.

Según la investigación, los capturados se identificaban como integrantes del Tren de Aragua y se dedicaban a intimidar a trabajadores y comerciantes de la zona.

Por decisión de un juez de control de garantías, todos fueron enviados a prisión. Entre tanto, los celulares quedaron en poder de los investigadores, quienes buscarán establecer posibles vínculos con otros integrantes de la red de extorsión.

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Cayó alias Caracas

Otro de los golpes recientes contra esta organización fue la captura de Jhon Andersson Castillo Brelio, alias Caracas, quien cayó en una trampa preparada por la Policía durante la entrega controlada de un dinero producto de una extorsión.

El venezolano, de 19 años, fue capturado en flagrancia en La Parada cuando acababa de recibir 300 mil pesos en efectivo.

De acuerdo con la investigación, alias Caracas sería uno de los cabecillas de la organización en el sector y tendría injerencia criminal incluso en el centro de Villa del Rosario.

Las víctimas entregaron información a la Policía sobre su forma de operar, lo que permitió establecer que, presuntamente, llegaba a recaudar hasta 50 millones de pesos mensuales mediante extorsiones.

Pese a su corta edad, registra antecedentes judiciales por porte de estupefacientes en 2025 y 2026. Un juez también le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

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Otra captura

En otro procedimiento fue capturado Ángel Eduardo Santana, quien, presuntamente, acababa de recibir 500 mil pesos producto de una extorsión en Villa del Rosario.

Según las autoridades, el joven también haría parte del Tren de Aragua y se dedicaría a intimidar a comerciantes y transportadores de La Parada, exigiéndoles dinero a cambio de no atentar contra ellos ni contra sus establecimientos.

Santana también fue enviado a prisión.

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