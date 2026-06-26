Conferencia Episcopal de Venezuela llama a la oración y activa red de solidaridad tras los terremotos

La Presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) se dirigió este viernes al país tras los fuertes terremotos registrados el pasado miércoles 24 de junio, que golpearon con mayor intensidad la región centro-norte de Venezuela. En un comunicado oficial, los obispos lamentaron las pérdidas humanas, los heridos y los cuantiosos daños materiales que han enlutado a la nación.

“Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro auxilio pronto en las tribulaciones”, citaron del Salmo 46,1.

La CEV elevó oraciones por el eterno descanso de los fallecidos, pidió consuelo divino para sus familias y la pronta recuperación de los lesionados. Expresaron especial cercanía con las poblaciones más afectadas de Caracas, La Guaira, Puerto Cabello, Morón, Tucacas y otras zonas impactadas.

Jornada nacional de oración

Ante la emergencia, los obispos convocaron a todo el pueblo creyente a una Jornada Nacional de Oración el próximo domingo 28 de junio, por las víctimas, heridos, familias y comunidades afectadas. Invitaron a cada diócesis, parroquia y comunidad cristiana a organizar actividades para que “la oración compartida sea bálsamo que mitigue las angustias y encienda la esperanza”.

“No están solos, hay un pueblo y una Iglesia que camina a su lado”, subrayaron.

Por ello, en comunión con Cáritas Venezuela y las Cáritas diocesanas, activaron una red nacional de solidaridad. Las instalaciones de la sede de la CEV en Montalbán y los templos parroquiales que se encuentren en condiciones seguras funcionarán como centros de acopio oficiales. Solicitan a la ciudadanía donar:

Agua potable

Alimentos no perecederos

Medicamentos

Ropa en buen estado

Las contribuciones económicas pueden realizarse a través de las cuentas de Cáritas Venezuela disponibles en https://caritasvenezuela.org/donaciones/.

La CEV agradeció las muestras de cercanía de las iglesias hermanas del continente, de Su Santidad el Papa León XIV y de la comunidad internacional. También valoró “el esfuerzo heroico” de los equipos de Protección Civil, personal médico y voluntarios que trabajan en las labores de salvamento.

El comunicado concluye invocando la protección de María Santísima bajo la advocación de Nuestra Señora de Coromoto, Patrona de Venezuela, para que “nos cubra con su manto maternal” y conceda la fortaleza necesaria para superar esta prueba manteniendo la unidad en el amor.

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