Ascienden a 1.450 los muertos por el terremoto en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este domingo que la cifra de fallecidos por los terremotos que sacudieron al país ascendió a 1.450 personas.

Durante un balance oficial sobre la emergencia, Rodríguez señaló que las víctimas corresponden a hombres y mujeres que perdieron la vida como consecuencia de lo que calificó como "la más brutal catástrofe natural" que ha sufrido Venezuela en su historia.

El funcionario indicó, además, que 3.150 personas han sido reportadas como heridas y reciben atención en hospitales del estado La Guaira y de las otras siete entidades donde se registraron afectaciones por el sismo.

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El reporte oficial también da cuenta de 12.721 personas damnificadas. En materia de infraestructura, se contabilizan 774 edificaciones afectadas, de las cuales 189 colapsaron totalmente y 585 presentan daños parciales.

Asimismo, Rodríguez informó que el terremoto causó afectaciones en 38 hospitales, 44 centros comerciales y 1.645 estructuras de infraestructura, entre ellas puentes y carreteras, mientras las autoridades continúan con las labores de atención a los damnificados y la evaluación de los daños.

La cifra de víctimas podría seguir aumentando en las próximas horas, mientras continúan las labores de búsqueda entre los escombros y se atienden las decenas de miles de personas reportadas como desaparecidas por sus familiares.

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