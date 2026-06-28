Papa León XIV reitera su solidaridad con las víctimas del terremoto en Venezuela

El papa León XIV expresó este domingo su cercanía con las víctimas de los terremotos que sacudieron a Venezuela y aseguró que continúa orando por los fallecidos, los heridos y las familias afectadas por la tragedia.

Durante el rezo del Ángelus, el pontífice dirigió un mensaje en español a "las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales".

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Asimismo, manifestó su "gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y de asistencia" y afirmó que ruega "al Señor por el eterno descanso de los fallecidos".

León XIV renovó además su "cercanía espiritual a sus familiares, a los lesionados y a quienes han sido golpeados por esta tragedia", en referencia a los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado miércoles.

El pronunciamiento de este domingo se suma al mensaje que el papa había enviado el sábado, al concluir el Consistorio Extraordinario celebrado en el Vaticano, cuando hizo un llamado a fortalecer la ayuda internacional para atender la emergencia.

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"Antes de pasar a la reflexión final deseo expresar nuestra solidaridad, la mía y la de todo el Colegio Cardenalicio, con la población de Venezuela, duramente afectada por el violento terremoto de estos días", expresó el pontífice.

En esa oportunidad también aseguró sus oraciones por las víctimas, sus familias y todas las personas afectadas por el desastre.

"Encomendamos también al Señor a todos aquellos que participan en las labores de socorro y pedimos que no falte la solidaridad de la comunidad internacional hacia esa querida nación", concluyó León XIV.

Madrid, EUROPA PRESS.

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