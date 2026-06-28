Conductor se dio a la fuga tras accidente de tránsito que dejó dos jóvenes muertos en Cúcuta

Quitarse el casco, quizá por rebeldía o quizá para sentir la brisa de la madrugada mientras se movilizaban en motocicleta a alta velocidad, fue la decisión que terminó costándoles la vida a Camilo Araque y Astrid Mora.

La ausencia de medidas de protección hizo que una caída a gran velocidad resultara mortal para ambos en la autopista Atalaya. El siniestro ocurrió en el sector conocido como La Subida del Indio, específicamente frente al barrio Cerro La Cruz.

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Debido a la hora en que se registró el accidente, sobre las 3:00 de la madrugada de ayer, 27 de junio, los testigos brillaron por su ausencia, lo que dificulta la investigación de las autoridades. Sin embargo, se pudo establecer que la pareja se movilizaba en una motocicleta Suzuki GN por esta importante vía.

Aún no se ha podido determinar con exactitud qué ocurrió, pero se maneja una hipótesis preliminar según la cual, mientras se desplazaban a alta velocidad, los jóvenes perdieron el control de la motocicleta y cayeron sobre su costado derecho. De acuerdo con las autoridades, otro vehículo estaría implicado en el hecho y habría huido del lugar tras la colisión.

El impacto fue mortal para ambos. La motocicleta se arrastró más de 15 metros sobre el asfalto antes de detenerse, convirtiéndose en uno de los pocos rastros visibles de lo sucedido. Sin embargo, la escena era mucho peor.

Astrid cayó boca abajo junto al andén y sufrió graves lesiones en el rostro. La sangre que emanaba de su cabeza formó un charco sobre el pavimento. Por su parte, Camilo quedó parcialmente oculto en una canaleta, tendido boca arriba y corriendo la misma suerte.

De su boca salían grandes cantidades de sangre, lo que evidenciaba la violencia del impacto, así como la ausencia de cascos en la escena.

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Algunos transeúntes se detuvieron para verificar lo ocurrido y solicitaron una ambulancia. El personal paramédico que llegó al lugar confirmó que ambos ya no presentaban signos vitales. Sus vidas se apagaron de manera súbita.

Posteriormente, el caso quedó en manos de la Secretaría de Movilidad de Cúcuta. Horas más tarde llegaron los alféreces, quienes acordonaron el carril donde ocurrieron los hechos y bloquearon por completo el flujo vehicular durante varios minutos.

Paralelamente, iniciaron las investigaciones para esclarecer lo sucedido en un nuevo accidente de tránsito registrado en el área metropolitana de Cúcuta. En los últimos diez días, la cifra de víctimas asciende a ocho motociclistas: seis de ellos fallecieron en siniestros viales ocurridos en Cúcuta, mientras que los otros dos casos se registraron en Villa del Rosario y El Zulia.

Esta trágica seguidilla de accidentes vuelve a poner en el debate público la necesidad de fortalecer las medidas de control y el cumplimiento de las normas de tránsito, especialmente en vías de alto flujo vehicular, como la autopista Atalaya.

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