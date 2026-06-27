Capturado en Ecuador el británico señalado de asesinar a la cucuteña Natalia Villalba

Las autoridades de Ecuador capturaron en el Aeropuerto Internacional de Quito al ciudadano británico Foster Martinson, requerido por la justicia colombiana por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Natalia Villalba Angarita, una modelo de 36 años oriunda de Cúcuta.

El crimen ocurrió el 18 de junio en un apartamento de rentas cortas del barrio Chicó, en la localidad de Chapinero, en el norte de Bogotá. La detención fue posible gracias a una orden de captura obtenida por un fiscal de la Seccional Bogotá y a una notificación roja de Interpol, en un operativo coordinado entre autoridades de Colombia y Ecuador.

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Investigación y proceso de judicialización

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Foster Martinson habría ingresado al apartamento donde la víctima se encontraba sola y presuntamente la agredió físicamente hasta causarle la muerte.

Las evidencias recopiladas indican que, después del crimen, el ciudadano británico habría manipulado el cuerpo de Natalia Villalba para introducirlo en una maleta de color gris. Posteriormente, según la Fiscalía, realizó diversas maniobras para alterar la escena, ocultar lo ocurrido y abandonar el país.

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Los investigadores del CTI continúan con el análisis de rastros y huellas dactilares recolectados en el lugar de los hechos con el fin de establecer el mecanismo exacto de la muerte y fortalecer el material probatorio dentro del proceso.

El hallazgo del cuerpo

El cuerpo de Natalia Villalba Angarita fue encontrado al mediodía en un apartamento ubicado en el séptimo piso de un edificio de la calle 95 con carrera 21, en Bogotá. El hallazgo fue realizado por personal de limpieza del establecimiento, que ingresó al inmueble una vez venció el tiempo de la reserva.

De acuerdo con la información de la investigación, el cuerpo fue encontrado en el baño del apartamento, donde la ducha permanecía abierta. La mujer se hospedaba en ese inmueble desde el 3 de junio, en una propiedad destinada al alquiler por días.

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Las diligencias adelantadas por las autoridades también establecieron que la víctima había realizado varios viajes recientes a Europa, especialmente a España, según la revisión de los pasaportes encontrados durante la inspección judicial.

Proceso de judicialización

La Fiscalía General de la Nación informó que ya adelanta los trámites necesarios para lograr el traslado de Foster Martinson a Colombia, donde será puesto a disposición de un juez de control de garantías en Bogotá.

Una vez se concrete su entrega a las autoridades colombianas, la Fiscalía le imputará los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

La ubicación y captura del ciudadano británico fue posible mediante el trabajo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Migración Colombia, la Secretaría Distrital de Seguridad de Bogotá, Interpol Colombia y las autoridades de Ecuador.

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