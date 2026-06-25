Fuerte accidente de tránsito deja un muerto en el Anillo Vial Oriental de Cúcuta

Un motociclista perdió la vida en el Anillo Vial Oriental, cerca de la entrada a Metrópolis, en la mañana de este jueves luego de un accidente de tránsito que involucró a un bus intermunicipal.

Se trata del bus 514 de la empresa Catatumbo, de placa XFA-347, que habría colisionado contra una motocicleta Yamaha BWS, provocando un choque y una fuerte maniobra del busetero generó que este vehículo pesado resultara volcado a un costado de la vía.

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La víctima murió en el acto a pesar de esfuerzos del personal paramédico.

Las autoridades ya hacen presencia en el lugar de los hechos y avanzan las investigaciones para esclarecer los hechos.

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