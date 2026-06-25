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Pocos días después de ser capturado, fue asesinado en su propia casa en el barrio Zulima, de Cúcuta
Leonardo Sierra estaba sentado en el porche de la vivienda, cuando fue sorprendido a disparos.
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jhonatanalexanderop
Barrio Zulima
La opinión
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Jueves, 25 de Junio de 2026

Lo último que pudo ver Leonardo Alexis Sierra Espitia antes de su abrupta muerte fue cómo dos hombres, a bordo de una motocicleta, llegaron hasta el frente de su vivienda. Uno de ellos descendió del vehículo, se acercó y le disparó a sangre fría, mientras la víctima no tenía posibilidad de escapar.

Siga leyendo: La vida y muerte de Juanca, trágica caída para 'los del pollo' en Antonia Santos, Cúcuta

El crimen ocurrió en la tarde del pasado martes, 23 de junio, en la calle 18N del barrio Zulima. Según relataron vecinos del sector, Leonardo se encontraba sentado en el porche de su casa y tenía dificultades de movilidad, por lo que utilizaba muletas.

El ciudadano, oriundo de Venezuela, había tenido problemas con la justicia en los últimos días, luego de ser capturado por porte de estupefacientes. Sin embargo, recuperó la libertad poco después.

De acuerdo con las primeras versiones, los dos motociclistas fueron los encargados de atacarlo. Uno de ellos le disparó al menos en cuatro oportunidades, dejándolo gravemente herido en el lugar antes de huir junto a su cómplice.

Miembros de la comunidad y las autoridades gestionaron su traslado a un centro asistencial. No obstante, falleció pocos minutos después debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer el caso y determinar si el homicidio estaría relacionado con el microtráfico en la zona, teniendo en cuenta su reciente captura por delitos relacionados con estupefacientes.

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