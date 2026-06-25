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Un hombre fue asesinado en el barrio La Parada de Villa del Rosario
Hasta el momento la víctima no ha logrado ser identificada.
Authored by
cesarmuñoz
Hombre fue baleado en La Parada, Villa del Rosario: Foto: Cortesía.
La opinión
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Jueves, 25 de Junio de 2026

Un violento comienzo de jueves sacudió a La Parada, en Villa del Rosario, donde amanecieron con un asesinato. El hombre que vestía un suéter rojo y bluyín fue atacado a disparos a un costado de la Autopista Internacional sobre las siete de la mañana.

Lea aquí: ¿Estaba amenazado el abogado? Así se ejecutó el crimen que acabó con Giuseppe Lizcano en Los Patios

A pesar de la alta cantidad de testigos en esta concurrida zona, las informaciones entregadas a las autoridades aún son escasas.

La Policía ya avanza la investigación para esclarecer los móviles del hecho, identificar a la víctima y a los responsables.

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