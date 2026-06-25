Un hombre fue asesinado en el barrio La Parada de Villa del Rosario

Un violento comienzo de jueves sacudió a La Parada, en Villa del Rosario, donde amanecieron con un asesinato. El hombre que vestía un suéter rojo y bluyín fue atacado a disparos a un costado de la Autopista Internacional sobre las siete de la mañana.

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A pesar de la alta cantidad de testigos en esta concurrida zona, las informaciones entregadas a las autoridades aún son escasas.

La Policía ya avanza la investigación para esclarecer los móviles del hecho, identificar a la víctima y a los responsables.

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