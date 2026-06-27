La justicia lo alcanzó en Bogotá: habría abusado de una vecina en Pamplona

La justicia tardó casi tres años y tuvo que seguirle el rastro por buena parte del país, pero finalmente logró capturar a Miguel Alexander Mantilla Blanco, señalado de abusar sexualmente de una vecina en Pamplona.

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La orden de captura fue ejecutada en Bogotá por el delito de acceso carnal violento agravado. Posteriormente, el procesado fue trasladado a Pamplona para comparecer ante la justicia.

Durante las audiencias concentradas ante un juez de control de garantías, Mantilla no aceptó el cargo imputado por la Fiscalía. Sin embargo, el juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

De acuerdo con la denuncia presentada por la víctima, los hechos ocurrieron el 11 de diciembre de 2023 en una vivienda del barrio San Pedro, en Pamplona.

Según la investigación, Mantilla, de 44 años, le habría pedido a una vecina de 23 años en ese entonces, que lo acompañara hasta su casa con el pretexto de hacerle un favor.

Una vez dentro de la vivienda, presuntamente la encerró y la llevó hasta una habitación, donde habría abusado sexualmente de ella, según el reporte entregado por la Fiscalía.

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