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Chogo habría intentado silenciar a los testigos, pero un año después lo capturaron en Ocaña
En medio de una disputa con otro hombre, habría amenazado a tres personas que observaron los hechos.
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jhonatanalexanderop
Capturado Chogo
La opinión
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Sábado, 27 de Junio de 2026

La investigación adelantada por las autoridades para esclarecer el caso contra Yerson Chogo Colmenares deja al descubierto el violento actuar del procesado, señalado no solo de atacar con un arma cortopunzante a otro hombre, sino también de amenazar a posibles testigos del hecho.

Según informó la Fiscalía, Chogo habría amenazado de muerte a una testigo y a sus hijas con el fin de impedir que declararan en su contra. Sin embargo, las intimidaciones no evitaron que el proceso judicial continuara.

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Aunque había transcurrido más de un año desde los hechos, la investigación avanzó gracias a la recopilación de testimonios y al análisis de cámaras de seguridad, lo que permitió a la Fiscalía obtener una orden de captura en su contra.

La diligencia fue ejecutada en los últimos días por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con la Policía de Norte de Santander, quienes lograron detener al señalado en el municipio de Ocaña.

Posteriormente fue judicializado por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa y amenazas contra testigos. Aunque no aceptó los cargos imputados, un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 22 de febrero del año pasado, en Ocaña, durante una disputa sentimental. En medio de la confrontación, Chogo habría atacado con un arma cortopunzante a otro hombre.

La víctima sufrió múltiples heridas que comprometieron varios órganos vitales y le dejaron secuelas permanentes. Tras la agresión, el hoy capturado habría identificado a una testigo y a varios integrantes de su familia para intimidarlos y evitar que declararan ante las autoridades.

Luego de permanecer 16 meses prófugo, finalmente fue capturado para responder ante la justicia por los delitos que se le atribuyen.

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Asfixiador OcañaAsfixiador Ocaña

 

Violencia intrafamiliar

También en Ocaña, en los últimos días fue capturado un hombre de 47 años, señalado de golpear con un machete y tratar de asfixiar a su compañera sentimental, además de amenazarla de muerte.

El hecho ocurrió en medio de una discusión en el barrio Colinas de La Florida, donde el detenido, presuntamente, atacó a la mujer de 37 años, causándole varias lesiones con el arma cortopunzante.

Los vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar los gritos y el alboroto. Uniformados de la Policía llegaron al lugar y lo capturaron en flagrancia por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

Aunque el hombre no aceptó los cargos, un juez ordenó su envío a un centro carcelario mientras continúa el proceso judicial.

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