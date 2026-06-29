Un hombre vestido de domiciliario acabó con Jacobo, el bebé que murió en medio de un atraco en Cúcuta

Por segunda vez en poco más de dos meses, Cúcuta se vio conmocionada por la muerte violenta de un menor de edad, producto de una inseguridad que parece no tener fin. En esta ocasión, la víctima fue el pequeño Jacobo Rodríguez Moreno, de apenas 10 meses de nacido.

El responsable de propinarle un par de disparos letales a sangre fría fue un ladrón que identificó al padre del menor mientras caminaba con el bebé en brazos por la avenida 0 con calle 17.

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El delincuente decidió acercarse a ellos la noche del pasado sábado, 27 de junio, mientras gran parte de la ciudad seguía el partido del FIFA World Cup 2026 entre Colombia national football team y Portugal national football team. En ese momento, en medio de la aparente tranquilidad de la noche, estaba por desatarse una tragedia inesperada.

Un hombre vestido como domiciliario y a bordo de una motocicleta se acercó a la familia. Sin embargo, no lo hizo para preguntar por una dirección en este sector cercano a los barrios Motilones, La Laguna y Ospina Pérez, aunque el lugar de los hechos pertenece a este último.

Sus intenciones eran mucho peores. Cegado por las prendas de oro que llevaba el padre del bebé, lo intimidó con un arma de fuego para despojarlo de ellas. Se trataba de un atraco.

Lo que siguió fue confusión, miedo y tensión, hasta que el estruendo de dos disparos rompió el silencio. Los proyectiles fueron dirigidos contra el padre y el hijo, quienes permanecían abrazados. Ambos resultaron heridos, pero sus destinos serían diferentes.

Mientras el ladrón huía, varios vecinos salieron a ver lo ocurrido y encontraron a las víctimas tendidas en el suelo, mientras la escena se teñía de sangre. Los familiares del bebé llegaron rápidamente al lugar, pues se encontraban a pocas cuadras, en un establecimiento de comidas administrado por la madre del menor, donde se proyectaba el mencionado partido.

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De inmediato, ambos heridos fueron trasladados a un centro asistencial, donde ingresaron a la sala de urgencias. Allí terminó de consumarse la tragedia. Pocos minutos después de su ingreso, se confirmó el fallecimiento del pequeño Jacobo, cuyas heridas resultaron demasiado graves para su pequeño cuerpo.

Las escenas afuera del centro médico eran estremecedoras. Los familiares del bebé lloraban desconsolados, sin poder creer lo que acababa de ocurrir. Una vida de apenas 10 meses se apagaba en medio de un acto de criminalidad.

Entretanto, el padre logró ser estabilizado y, según los reportes médicos, se encuentra fuera de peligro.

Tras ser informada de lo ocurrido, la Policía Nacional de Colombia activó el protocolo correspondiente y la Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho) hizo presencia tanto en el centro asistencial, para realizar la inspección técnica al cadáver, como en la escena del crimen.

Debido a la crueldad del hecho, la identificación y captura del responsable se convirtió en una prioridad para las autoridades. Los investigadores avanzan en la revisión de cámaras de seguridad y en la recopilación de testimonios que permitan establecer las características del delincuente.

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Por información que permita identificar o ubicar al responsable, se ofreció una recompensa de hasta 10 millones de pesos.

La Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) y la Alcaldía de Cúcuta anunciaron de manera conjunta la entrega de esta recompensa para lograr la captura del hombre, quien es buscado por un equipo interinstitucional conformado por la Policía y la Fiscalía.

El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, también se pronunció sobre lo sucedido al mediodía de ayer a través de sus redes sociales.

“Rechazamos con total contundencia el lamentable hecho donde le quitaron la vida a un bebé de tan solo 10 meses de edad. Este crimen no puede quedar impune”.

Este medio pudo conocer que Jacobo tenía un hermano mayor, quien ahora también enfrenta el dolor por la pérdida del pequeño.

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