¿La adicción acabó con él? Javier fue asesinado en un puente metálico de Cúcuta

El puente metálico que atraviesa un caño y conecta la parte baja del barrio Boconó, en Cúcuta, con un asentamiento humano conocido como María Auxiliadora, se convirtió en el escenario de una tragedia que, lamentablemente, no deja de ser frecuente.

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“Javier, tantas veces le dijimos que saliera de ahí, que dejara eso”, era una de las frases que se escuchaban en la noche del pasado domingo, 28 de junio, por parte de los familiares de Javier Rodríguez, cuyo cuerpo permanecía tendido sobre la estructura metálica.

Los allegados hacían referencia a una aparente adicción a las drogas que padecía el hombre, de 35 años, quien era ampliamente conocido en ese sector de la ciudad precisamente por frecuentar estos espacios, donde algunas personas se reúnen a consumir sustancias cerca del caño.

Según se pudo conocer, Javier no era una persona problemática ni estaba involucrado en actividades delictivas que afectaran a la comunidad. Por ello, su muerte generó sentimientos encontrados entre sus familiares: por un lado, la sorpresa y el dolor por su violento final y, por otro, la sensación de que algo así podría ocurrir debido al entorno que frecuentaba.

Y es que esta supuesta adicción llevaba varios años. A pesar de los esfuerzos de sus allegados por alejarlo de ese mundo, no lograron convencerlo de abandonar el consumo. Por ello, esa situación se perfila como una de las principales hipótesis alrededor del crimen.

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En el puente

Pasadas las nueve de la noche, varios disparos alertaron a los habitantes de los dos sectores aledaños de que algo había ocurrido. Al salir de sus viviendas y acercarse al puente, notaron que un hombre yacía tendido sobre el costado izquierdo de la estructura.

Estaba descalzo y vestía un bluyín roto y una camiseta roja que, en algunas partes, se encontraba oscurecida por la sangre.

Aunque no existe rastro del responsable, debido a la ausencia de testigos y cámaras de seguridad en la zona, se sabe que la víctima recibió varios disparos, uno de ellos en el pecho, heridas que acabaron con su vida.

La Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho) fue la encargada de realizar la inspección técnica del cadáver, mientras los familiares de Rodríguez, quienes residen en el sector, llegaron al lugar tras enterarse de lo sucedido.

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