Investigan misterioso ataque armado contra Cachetón y Yeison en la vía Ocaña-Ábrego

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en la vereda Capitán Largo, zona rural del municipio de Ábrego, donde dos hombres fueron atacados a disparos mientras se movilizaban en una motocicleta.

Lo ocurrido con Alejandro Salazar Contreras y Yeison David Quintero Solano se convirtió en una carrera contra la muerte, luego de que su recorrido por este sector, ubicado sobre la vía que comunica con Ocaña, fuera interrumpido por un par de criminales durante la tarde del pasado domingo.

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Según se pudo conocer, mientras transitaban por el lugar, otra motocicleta, en la que se movilizaban dos sujetos, los alcanzó y, al ponerse a la par, sus ocupantes dispararon en repetidas ocasiones contra Alejandro, conocido como Cachetón, y Yeison, quienes se desplazaban en una motocicleta roja.

Ambos resultaron heridos y perdieron el control del vehículo, por lo que cayeron a un costado de la vía, sobre la maleza. Los dos sufrieron heridas por arma de fuego, mientras que los atacantes huyeron del lugar.

La comunidad encontró a los lesionados y gestionó su traslado a un centro asistencial de Ábrego. Sin embargo, posteriormente fueron remitidos a un hospital de mayor nivel en Ocaña.

El caso ya está en manos de las autoridades, que avanzan en la investigación para determinar cuáles fueron los móviles de este hecho, que deja a dos hombres reconocidos en la región recuperándose de las heridas sufridas.

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