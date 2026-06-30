La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Judicial
11
Judicial
Investigan misterioso ataque armado contra Cachetón y Yeison en la vía Ocaña-Ábrego
Las víctimas fueron alcanzadas por disparos de dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.
Authored by
jhonatanalexanderop
Capitan Largo Ábrego
La opinión
La Opinión
Martes, 30 de Junio de 2026

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en la vereda Capitán Largo, zona rural del municipio de Ábrego, donde dos hombres fueron atacados a disparos mientras se movilizaban en una motocicleta.

Lo ocurrido con Alejandro Salazar Contreras y Yeison David Quintero Solano se convirtió en una carrera contra la muerte, luego de que su recorrido por este sector, ubicado sobre la vía que comunica con Ocaña, fuera interrumpido por un par de criminales durante la tarde del pasado domingo.

Siga leyendo: Un hombre vestido de domiciliario acabó con Jacobo, el bebé que murió en medio de un atraco en Cúcuta

Según se pudo conocer, mientras transitaban por el lugar, otra motocicleta, en la que se movilizaban dos sujetos, los alcanzó y, al ponerse a la par, sus ocupantes dispararon en repetidas ocasiones contra Alejandro, conocido como Cachetón, y Yeison, quienes se desplazaban en una motocicleta roja.

Ambos resultaron heridos y perdieron el control del vehículo, por lo que cayeron a un costado de la vía, sobre la maleza. Los dos sufrieron heridas por arma de fuego, mientras que los atacantes huyeron del lugar.

La comunidad encontró a los lesionados y gestionó su traslado a un centro asistencial de Ábrego. Sin embargo, posteriormente fueron remitidos a un hospital de mayor nivel en Ocaña.

El caso ya está en manos de las autoridades, que avanzan en la investigación para determinar cuáles fueron los móviles de este hecho, que deja a dos hombres reconocidos en la región recuperándose de las heridas sufridas.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
México buscará clasificarse de manera anticipada.
México buscará clasificarse de manera anticipada.
Mundial 2026: México se juega la permanencia ante Ecuador
La Opinión
Asesinato Javier Rodríguez
Asesinato Javier Rodríguez
¿La adicción acabó con él? Javier fue asesinado en un puente metálico de Cúcuta
La Opinión
Desde hoy, los nortesantandereanos empezarán a demostrar su solidaridad con sus hermanos venezolanos./Foto Carlos Ramírez/La Opinión
Desde hoy, los nortesantandereanos empezarán a demostrar su solidaridad con sus hermanos venezolanos./Foto Carlos Ramírez/La Opinión
Gobernación de Norte de Santander, La Opinión y Caracol Radio convocan campaña de ayuda para damnificados por los terremotos en Venezuela
La Opinión