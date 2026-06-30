Periodista pidió en vivo ayuda para encontrar a su familia tras el terremoto en Venezuela

La cobertura del doble terremoto que golpeó a Venezuela el pasado 24 de junio dejó un momento inusual en la televisión en vivo. Durante la emisión del mediodía de Noticias Caracol del domingo 28 de junio, la corresponsal Beatriz Adrián cerró su reporte desde La Guaira con un mensaje que rompió el tono estrictamente informativo del noticiero: un pedido desesperado por su familia desaparecida tras la emergencia.

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El hecho ocurrió mientras la periodista informaba sobre las labores de búsqueda y rescate en una de las zonas más afectadas por los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5, que han dejado una emergencia humanitaria en la región.

Según reportes internacionales, la tragedia ha provocado más de 1.700 fallecidos y miles de heridos, además de un número aún no consolidado de desaparecidos, mientras continúan las operaciones de rescate en sectores colapsados de La Guaira y zonas cercanas a Caracas.

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El momento en vivo

Al finalizar su intervención en cámara, Adrián aprovechó los últimos segundos de la transmisión para dirigirse directamente a los equipos de rescate, visiblemente afectada.

“Quiero aprovechar estos últimos segundos para decirles que tengo una prima desaparecida en La Guaira. Su nombre es Yaneth Escalada Terrero. Por favor no paren la búsqueda porque nosotros tenemos la esperanza de que aparezca”, dijo la corresponsal en plena emisión en directo.

El mensaje se viralizó rápidamente por tratarse de una periodista en ejercicio que, en medio de la cobertura de una catástrofe, hizo pública su situación personal y la de su familia.