Periodista pidió en vivo ayuda para encontrar a su familia tras el terremoto en Venezuela

Terremoto en Venezuela 2026 deja más de 1.700 muertos
Cinco días después de los sismos del 24 de junio, las labores de rescate siguen activas en los estados más golpeados. La Guaira ha sido identificada como uno de los epicentros del desastre humanitario, con colapsos estructurales, interrupciones de servicios básicos y miles de personas desplazadas.
Informes recientes señalan que la emergencia ha generado además daños masivos en infraestructura, con cientos de edificaciones destruidas o severamente afectadas, lo que ha complicado el acceso de los equipos de rescate a zonas críticas.
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Horas antes de su aparición en televisión, Beatriz Adrián había publicado en redes sociales fotografías de dos familiares desaparecidas. En su mensaje explicó que una de ellas tiene síndrome de Down y que la última ubicación conocida fue un edificio en el sector de Macuto, en La Guaira.
La periodista también ha relatado en emisiones previas que el sismo la sorprendió junto a su familia en Caracas, y que incluso las instalaciones desde donde trabaja el equipo periodístico sufrieron daños estructurales tras el movimiento telúrico.
La situación en Venezuela ha activado mecanismos de respuesta internacional. Organismos como la ONU, a través de agencias como OCHA, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la OIM, coordinan la llegada de asistencia humanitaria para atender necesidades urgentes como alimentación, refugio, agua potable y atención médica.
La ONU ha advertido que millones de personas podrían estar afectadas por la magnitud del desastre, en medio de una respuesta de rescate que enfrenta dificultades logísticas y estructurales en las zonas más impactadas.
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