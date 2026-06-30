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Periodista pidió en vivo ayuda para encontrar a su familia tras el terremoto en Venezuela
La corresponsal Beatriz Adrián interrumpió el cierre de su reporte para solicitar que no cesen las labores de búsqueda de una prima desaparecida en La Guaira.
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Periodista pidió en vivo ayuda para encontrar a su familia tras el terremoto en Venezuela
Colprensa
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Martes, 30 de Junio de 2026

La cobertura del doble terremoto que golpeó a Venezuela el pasado 24 de junio dejó un momento inusual en la televisión en vivo. Durante la emisión del mediodía de Noticias Caracol del domingo 28 de junio, la corresponsal Beatriz Adrián cerró su reporte desde La Guaira con un mensaje que rompió el tono estrictamente informativo del noticiero: un pedido desesperado por su familia desaparecida tras la emergencia.

Ingrese: Encuentran con vida a los dos jóvenes desaparecidos tras quedar a la deriva en Barú

El hecho ocurrió mientras la periodista informaba sobre las labores de búsqueda y rescate en una de las zonas más afectadas por los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5, que han dejado una emergencia humanitaria en la región.

Según reportes internacionales, la tragedia ha provocado más de 1.700 fallecidos y miles de heridos, además de un número aún no consolidado de desaparecidos, mientras continúan las operaciones de rescate en sectores colapsados de La Guaira y zonas cercanas a Caracas. 

Lea: Ajustan requisitos para agilizar el envío de ayudas humanitarias a Venezuela

El momento en vivo

Al finalizar su intervención en cámara, Adrián aprovechó los últimos segundos de la transmisión para dirigirse directamente a los equipos de rescate, visiblemente afectada.

“Quiero aprovechar estos últimos segundos para decirles que tengo una prima desaparecida en La Guaira. Su nombre es Yaneth Escalada Terrero. Por favor no paren la búsqueda porque nosotros tenemos la esperanza de que aparezca”, dijo la corresponsal en plena emisión en directo.

El mensaje se viralizó rápidamente por tratarse de una periodista en ejercicio que, en medio de la cobertura de una catástrofe, hizo pública su situación personal y la de su familia.

 

Terremoto en Venezuela 2026 deja más de 1.700 muertos

Cinco días después de los sismos del 24 de junio, las labores de rescate siguen activas en los estados más golpeados. La Guaira ha sido identificada como uno de los epicentros del desastre humanitario, con colapsos estructurales, interrupciones de servicios básicos y miles de personas desplazadas.

Informes recientes señalan que la emergencia ha generado además daños masivos en infraestructura, con cientos de edificaciones destruidas o severamente afectadas, lo que ha complicado el acceso de los equipos de rescate a zonas críticas.

Más: Colombia alista más de tres mil elementos de asistencia para enviar a Venezuela

Horas antes de su aparición en televisión, Beatriz Adrián había publicado en redes sociales fotografías de dos familiares desaparecidas. En su mensaje explicó que una de ellas tiene síndrome de Down y que la última ubicación conocida fue un edificio en el sector de Macuto, en La Guaira.

La periodista también ha relatado en emisiones previas que el sismo la sorprendió junto a su familia en Caracas, y que incluso las instalaciones desde donde trabaja el equipo periodístico sufrieron daños estructurales tras el movimiento telúrico.

La situación en Venezuela ha activado mecanismos de respuesta internacional. Organismos como la ONU, a través de agencias como OCHA, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la OIM, coordinan la llegada de asistencia humanitaria para atender necesidades urgentes como alimentación, refugio, agua potable y atención médica.

La ONU ha advertido que millones de personas podrían estar afectadas por la magnitud del desastre, en medio de una respuesta de rescate que enfrenta dificultades logísticas y estructurales en las zonas más impactadas.

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