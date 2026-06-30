Antes del empalme, Petro y De la Espriella chocan sobre situación del país

A pesar de que no está previsto un encuentro entre los dos, para iniciar un empalme, los presidentes entrante y saliente, Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro, continúan chocando en redes sociales sobre la situación en la que se encuentra el país en el momento en que se da este cambio de Gobierno.



En una alocución hecha a través de sus redes sociales, De la Espriella manifestó que recibe el país en una situación grave y no lo va a ocultar.



Aseguró que la economía colombiana se encuentra bajo presión, con una inflación anual de 5,8%, muy por encima de la meta fijada por el Banco de la República.



Ante esa afirmación, Petro le respondió en su cuenta de la red social X que si le parece grave encontrar el país con cinco millones menos de pobres.



“¿Será cuestión grave que encuentre el país con cinco millones menos de pobres y dos millones menos de pobres extremos? Eso es lo que recibe: un país con reforma agraria, en industrialización y con muchísima justicia social, espero que entregue el poder con un pueblo mejor que el que le entregué”, dijo.

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Durante su alocución, De la Espriella anunció dos empalmes, uno territorial, en el que recorrerá los 32 departamentos de Colombia, para recuperar la relación con mandatarios territoriales, según dijo, fracturada desde hace dos años y medio, y uno anticorrupción, que será liderado por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.



Sin embargo, en los empalmes que anunció, no mencionó que se vaya a dar un encuentro con funcionarios del Gobierno actual.



El presidente, Gustavo Petro, anunció que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, estará a cargo del empalme, por parte del Gobierno, y él se ha reunido ya con otros funcionarios del Gobierno con ese fin, pero aún no es claro que ese encuentro se vaya a dar.



Lo que sí está descartado es que vaya a haber un encuentro entre De la Espriella y Petro en la Casa de Nariño, como había sido habitual en los cambios de Gobierno en las últimas décadas.

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