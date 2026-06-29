Buscan a 19 colombianos reportados como desaparecidos en Venezuela tras los terremotos

El gobierno de Colombia confirmó que son varios los connacionales que se encuentran desaparecidos en los dos terremotos en Venezuela que dejaron en grave emergencia el país.



En total son 19 reportes de connacionales presuntamente desaparecidos, los cuales se mantiene el seguimiento en coordinación con las autoridades venezolanas para dar con su paradero.



La cifra se conoce luego la llegada de un nuevo vuelo humanitario que trajo de regreso al país a 47 colombianos que solicitaron apoyo para retornar. En total, son 92 los connacionales que han regresado desde el inicio de la emergencia, mediante el puente aéreo humanitario realizado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).



"Estoy muy feliz y muy aliviado de poder volver a casa. Estoy inmensamente agradecido por permitirme regresar. Realmente fue maravilloso poder contar con esta ayuda", expresó uno de los colombianos que regresaron.

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En el mismo vuelo que retornaron los colombianos, Colombia entregó en Venezuela más de 12 toneladas de asistencia humanitaria para apoyar la atención de la emergencia.



A esto se suma las labores en terreno del equipo USAR COL-1, que supera las 72 horas de operaciones y suma más de 15 misiones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas.



“Esta operación articula la protección de los colombianos en el exterior con el envío de ayuda humanitaria y el apoyo técnico a las labores de respuesta en Venezuela”, señalaron desde la Cancillería.



Frente a los colombianos que aún se encuentren en el vecino país y necesiten ayuda diplomática, el Consulado de Colombia en Caracas mantiene el registro, la verificación documental y la expedición de pasaportes de emergencia para facilitar el traslado de los connacionales.

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