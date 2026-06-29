La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Colombia
5
Colombia
Estados Unidos designó a Hugo Guevara como nuevo encargado de negocios en Colombia
El diplomático, con más de 20 años de experiencia en política exterior y seguridad internacional, asumirá el liderazgo de la misión estadounidense en Bogotá mientras avanza el proceso para designar un embajador en propiedad.
Authored by
dsifontes
EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS EN COLOMBIA
Colprensa
Colprensa
Lunes, 29 de Junio de 2026

La embajada de los Estados Unidos en Colombia confirmó el nombramiento del nuevo encargado de negocios que dirigirá la representación diplomática de Donald Trump en Bogotá.

Se trata de Hugo Guevara, quien reemplazará el paso fugaz de Jarahn Hillsman, quien concluye su asignación en Colombia como parte de las designaciones que realizan desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

“La Embajada de los Estados Unidos en Colombia se complace en anunciar la llegada de Hugo Guevara como nuevo Encargado de Negocios (CDA), quien asume el liderazgo de la Misión Diplomática estadounidense en el país", señalaron en un corto comunicado desde la embajada.

Esta designación llega a solo un mes y medio de la salida del presidente Gustavo Petro y la llegada del nuevo mandatario Abelardo de la Espriella.

Lea aquí: Es mi propósito inquebrantable gobernar para todos: De la Espriella respondió a Karol G tras su carta

Su labor estará centrada en continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos en áreas de seguridad, comercio, cooperación internacional y desarrollo, las cuales esperan un nuevo rumbo con la llegada del gobierno con de la Espriella.

Según la información conocida y revelada en las cuentas oficiales de Guevara, tiene una experiencia diplomática de más de 20 años de experiencia en política exterior, relaciones trasatlánticas, seguridad nacional, asistencia internacional y promoción comercial.

Como diplomático ha estado en funciones en diversos países como Azerbaiyán, Guatemala, Alemania, Rusia y Ecuador.

Es de recordar que esta designación se conoce luego de que hace unas semanas el presidente Donald Trump, solicitará al senado la designación de Nate Morris, empresario de Kentucky y figura emergente del movimiento conservador como nuevo embajador en Colombia.

“Nate es un empresario extraordinario y un fuerte guerrero MAGA”, escribió el mandatario. No obstante, el Senado estadounidense no ha sesionado para votar a favor o en contra de la designación de Morris.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
Jacobo Bebé Atalaya
Jacobo Bebé Atalaya
Un hombre vestido de domiciliario acabó con Jacobo, el bebé que murió en medio de un atraco en Cúcuta
La Opinión
Primera novela policíaca ambientada en Cúcuta
Primera novela policíaca ambientada en Cúcuta
Cúcuta se convierte en el escenario de la primera novela policíaca ambientada en la ciudad
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Casa Teatro ha capacitado a más de 200 personas
Casa Teatro ha capacitado a más de 200 personas
Casa Teatro cumple diez años de impacto comunitario en Norte de Santander
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla