Estados Unidos designó a Hugo Guevara como nuevo encargado de negocios en Colombia

La embajada de los Estados Unidos en Colombia confirmó el nombramiento del nuevo encargado de negocios que dirigirá la representación diplomática de Donald Trump en Bogotá.



Se trata de Hugo Guevara, quien reemplazará el paso fugaz de Jarahn Hillsman, quien concluye su asignación en Colombia como parte de las designaciones que realizan desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos.



“La Embajada de los Estados Unidos en Colombia se complace en anunciar la llegada de Hugo Guevara como nuevo Encargado de Negocios (CDA), quien asume el liderazgo de la Misión Diplomática estadounidense en el país", señalaron en un corto comunicado desde la embajada.



Esta designación llega a solo un mes y medio de la salida del presidente Gustavo Petro y la llegada del nuevo mandatario Abelardo de la Espriella.

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Su labor estará centrada en continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos en áreas de seguridad, comercio, cooperación internacional y desarrollo, las cuales esperan un nuevo rumbo con la llegada del gobierno con de la Espriella.



Según la información conocida y revelada en las cuentas oficiales de Guevara, tiene una experiencia diplomática de más de 20 años de experiencia en política exterior, relaciones trasatlánticas, seguridad nacional, asistencia internacional y promoción comercial.



Como diplomático ha estado en funciones en diversos países como Azerbaiyán, Guatemala, Alemania, Rusia y Ecuador.



Es de recordar que esta designación se conoce luego de que hace unas semanas el presidente Donald Trump, solicitará al senado la designación de Nate Morris, empresario de Kentucky y figura emergente del movimiento conservador como nuevo embajador en Colombia.



“Nate es un empresario extraordinario y un fuerte guerrero MAGA”, escribió el mandatario. No obstante, el Senado estadounidense no ha sesionado para votar a favor o en contra de la designación de Morris.

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