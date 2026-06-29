Petro arriba a Italia para reunirse con el papa León XIV

El presidente, Gustavo Petro, inició este lunes una gira de trabajo en Italia y el Vaticano que lo llevará a reunirse con el Papa León XIV, en una audiencia oficial programada para el jueves 2 de julio en el Palacio Apostólico.



La visita busca fortalecer las relaciones diplomáticas de Colombia y posicionar al país en diálogos internacionales sobre paz, dignidad humana y justicia social, detalló Presidencia.

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El encuentro con el Sumo Pontífice representa el momento de mayor valor simbólico de la agenda, en la que se abordarán temas de interés común como la reconciliación, la protección de la vida y la edificación de un mundo "más equitativo y humano", precisó Casa de Nariño.



Petro ya se había entrevistado con León XIV el 19 de mayo del año pasado, durante la entronización del Santo Padre, ocasión en la que le propuso que el Vaticano fuera sede de los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una petición que no prosperó.

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Antes de la audiencia papal, el miércoles 1 de julio, Petro sostendrá un encuentro en Roma con el sacerdote Luigi Ciotti, fundador y presidente de Libera, descrita como una "organización reconocida internacionalmente por su trabajo en la lucha contra las mafias, la corrupción y las economías criminales".



La reunión con Ciotti enmarca el interés del mandatario colombiano por los mecanismos de justicia social y defensa de los derechos humanos en contextos de violencia organizada.

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El jueves, además de la audiencia con el Papa, Petro se reunirá con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, y con monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados. Estos encuentros buscan reafirmar el liderazgo de Colombia en escenarios estratégicos de diálogo global, según la agenda oficial divulgada por la Presidencia.



La gira se produce en un momento de tensión política interna en Colombia, donde Petro ha intensificado sus denuncias sobre la legitimidad del proceso electoral que llevó al poder a Abelardo de la Espriella, y coincide con los primeros días de la administración del nuevo mandatario. La visita al Vaticano permite al presidente saliente mantener una presencia internacional activa antes de entregar el cargo.

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