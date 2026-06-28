Ajustan requisitos para agilizar el envío de ayudas humanitarias a Venezuela

La Cámara Colombo Venezolana informó que fueron ajustados los procedimientos para facilitar el envío de ayudas humanitarias desde Colombia hacia Venezuela, destinadas a las comunidades afectadas por el terremoto ocurrido el pasado 24 de junio.

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La entidad explicó que las nuevas medidas buscan agilizar el transporte de donaciones realizadas por empresas, organizaciones, gremios y ciudadanos que deseen apoyar a los damnificados.

Entre los principales cambios, se estableció que antes del despacho de las mercancías es obligatorio diligenciar un formulario ante la Dian con la descripción de los elementos donados, la cantidad, los datos del vehículo, del conductor, del remitente y del destinatario, así como la identificación de los responsables de la carga tanto en Colombia como en Venezuela.

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Asimismo, se recordó que el paso de vehículos con ayudas humanitarias hacia territorio venezolano únicamente está habilitado por el Puente Internacional Atanasio Girardot (Tienditas). Los horarios establecidos para el tránsito de mercancías son este sábado hasta las 4:00 de la tarde y el lunes 29 de junio entre las 8:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde.

La Cámara destacó que también se simplificó el ingreso de las donaciones en especie a Venezuela. Ahora ya no será necesario que la carga pase por una almacenadora, sino que podrá llegar directamente a Peracal, en el estado Táchira, donde las autoridades venezolanas realizarán la inspección documental y física de las ayudas antes de transbordarlas a vehículos autorizados que las distribuirán en las zonas afectadas.

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En ese punto de control militar y policial las donaciones serán revisadas, fotografiadas, selladas y precintadas para garantizar su trazabilidad hasta su destino final.

Adicionalmente, la Cámara Colombo Venezolana señaló que adelanta gestiones para que los vehículos colombianos que transporten medicamentos y otros productos que requieren cadena de frío puedan ingresar directamente a Venezuela, con el fin de preservar sus condiciones de conservación y eficacia.

Finalmente, la entidad reiteró el llamado a empresas, organizaciones y ciudadanos para que continúen sumándose a la campaña de solidaridad con las familias venezolanas afectadas por el sismo, aprovechando las nuevas medidas implementadas para facilitar el envío de las ayudas humanitarias.

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