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Ungrd es la única autorizada para coordinar envío de ayuda a Venezuela
La entidad aseguró que toda misión internacional de búsqueda y rescate debe gestionarse entre gobiernos.
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crojas
Terremoto en Venezuela 2026. Foto: Antony Ramirez
Colprensa
Colprensa
Sábado, 27 de Junio de 2026

A través de un comunicado la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) explicó que el envío de equipos colombianos de búsqueda y rescate para atender la emergencia en Venezuela debe realizarse exclusivamente bajo la coordinación del Gobierno, a través de esa entidad.

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El comunicado fue emitido como respuesta a las declaraciones del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien denunció públicamente que las autoridades venezolanas impidieron el ingreso del equipo de Bomberos de la ciudad, el cual había sido enviado para apoyar en las labores de búsqueda y rescate tras los fuertes sismos que sacudieron al país vecino.

"Como entidad coordinadora del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), la UNGRD representa al Estado colombiano ante los mecanismos internacionales de asistencia humanitaria y mantiene la coordinación permanente con las autoridades venezolanas para atender los requerimientos de apoyo", dice el comunicado.

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En ese sentido explicó que toda misión internacional de búsqueda y rescate debe responder a solicitudes oficiales del país afectado y desarrollarse mediante los canales diplomáticos establecidos entre ambos gobiernos y no como lo hizo Medellín.

"El envío de grupos de manera independiente, sin coordinación entre gobiernos, puede generar dificultades en la organización de la respuesta, duplicidad de esfuerzos, riesgos para los rescatistas y limitaciones para su incorporación a las operaciones oficiales de búsqueda y rescate", escribió la entidad.

Colombia ya envió a Venezuela 63 rescatistas del Ejército, la Policía, la Defensa Civil, los Bomberos de Colombia y la Fuerza Aérea. Las últimas cifras hablan de 589 muertos y 2.980 heridos.

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