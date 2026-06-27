Periodista en Antioquia es intimidado por un grupo armado ilegal: gremio y organizaciones exigen respeto a la prensa

En un panfleto que hicieron circular este viernes por canales digitales, y que publicaron en su propia cuenta de X, la agrupación ilegal armada, Ejército Gaitanista de Colombia, recriminó al periodista Norbey Valle David, de la cadena Caracol en Medellín, por su labor informativa, principalmente en el norte de Antioquia.

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La veracidad de la intimidación, que los ilegales matizan como “una alerta”, fue confirmada al comunicador por el mismo Ejército Nacional. En la comunicación, el grupo ilegal rechaza la atribución que le hizo la Décimo Séptima Brigada de ser los responsables de la muerte del soldado profesional Duván Saurith Castro, este miércoles en Dabeiba.

“En esta misma región, el periodista Norbey Valle David publica con frecuencia videos (...) en donde sindica al Ejército Gaitanista (...) Esta alerta no debe ser interpretada como una amenaza para este periodista (...) solo queremos que no se quebrante la buena fe de la opinión pública con datos falsos (...)”, dijo el grupo criminal, que de acuerdo con las autoridades funciona bajo la sombrilla del Clan del Golfo.

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Óscar Yesid Zapata, defensor de Derechos Humanos de la Fundación Sumapaz, rechazó esta nueva intimidación y reiteró el riesgo que en el país están corriendo los comunicadores y líderes sociales por los reiterados ataques violentos y amenazas de los que están siendo objeto en el cumplimiento de sus labores.

“Los periodistas cumplen una función fundamental para la democracia. Estamos preocupados porque la prensa está siendo objeto de una violencia sistemática y esto en una democracia no puede ser permitido”, señaló.

Diferentes periodistas han expresado su respaldo y solidaridad con el comunicador intimidado y piden a los actores armados ilegales respetar el ejercicio informativo. Así mismo, reiteran al Gobierno Nacional garantizar su labor y proteger las vidas de los comunicadores.

Con información de El Colombiano.

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