Centro Histórico de Cartagena tendrá nuevo plan para proteger su patrimonio

Después de cerca de 19 años de proceso, el Centro Histórico de Cartagena está a un paso de contar con un nuevo marco de planificación para su protección, luego de que el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural aprobara el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), que definirá las acciones para conservar y gestionar este Bien de Interés Cultural de la Nación.

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Según lo expuesto durante la presentación del documento ante el Consejo, el nuevo plan busca responder a las transformaciones urbanas, sociales y patrimoniales que ha experimentado la ciudad en las últimas décadas.



El PEMP establece una hoja de ruta para orientar las intervenciones públicas y privadas relacionadas con la conservación del patrimonio material, inmaterial y natural, así como con la revitalización del espacio urbano y la sostenibilidad de las actividades que se desarrollan en el sector histórico.

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El documento parte de un diagnóstico que identifica problemáticas como el deterioro de bienes patrimoniales, las deficiencias en infraestructura urbana, la falta de articulación institucional en las acciones de protección y los conflictos derivados de algunos usos del suelo que afectan la vida residencial y las dinámicas tradicionales del Centro Histórico.



Para responder a estos retos, el instrumento se organiza en tres grandes programas: patrimonio cultural; infraestructura y sostenibilidad ambiental; y apoyo y regulación de las actividades económicas, la vivienda y la salvaguardia de la vida residencial.



En conjunto, contempla 14 proyectos y 34 líneas de acción que definen responsables, plazos de ejecución, posibles fuentes de financiación e indicadores de seguimiento.



Entre sus componentes también incorpora estrategias relacionadas con el espacio público, la movilidad, la gestión del riesgo, la accesibilidad y la sostenibilidad ambiental, con el propósito de coordinar las intervenciones necesarias para la conservación integral del sector histórico.

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Uno de los aspectos contemplados en el PEMP es su articulación con otros instrumentos de protección patrimonial vigentes en Cartagena, como los planes especiales del Cordón Amurallado y el Castillo de San Felipe de Barajas (MURCA), el Paisaje Cultural Fortificado de la Bahía de Cartagena, el Club Cartagena y Claustro de San Francisco.



Asimismo, el plan incorpora acciones vinculadas a los Planes Especiales de Salvaguardia de manifestaciones culturales como la champeta, Ángeles Somos y la vida de barrio de Getsemaní, con el objetivo de integrar la protección del patrimonio material e inmaterial.



En el caso de Getsemaní, el instrumento contempla medidas orientadas a fortalecer la permanencia de sus habitantes y preservar las dinámicas tradicionales del barrio mediante incentivos para residentes y programas dirigidos a proteger la vida comunitaria.



Tras la aprobación por parte del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, el siguiente paso será la expedición de la resolución por parte del Ministerio de las Culturas, acto administrativo que oficializará la entrada en vigencia del instrumento. De acuerdo con el cronograma previsto, esta resolución podría ser emitida durante el mes de julio

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