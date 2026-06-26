Más de 6.100 pasajeros viajarán por vía aérea al Huila durante el puente de San Pedro

Más de 6.100 pasajeros se movilizarán por vía aérea a través de vuelos regulares desde y hacia el departamento del Huila entre el 26 y el 30 de junio con motivo del puente festivo de San Pedro y San Pablo.



Así lo confirmó la Aeronáutica Civil asegurando que esta fecha es una de las temporadas de mayor actividad turística y cultural de la región.

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De acuerdo con las estimaciones, 2.949 pasajeros llegarán al departamento y 3.169 saldrán a través de los aeropuertos Benito Salas de Neiva y Contador de Pitalito. El viernes 26 de junio, día de mayor llegada al Huila, se estima el desplazamiento de 1.267 pasajeros.



La Aerocivil destacó que el Aeropuerto Benito Salas de Neiva concentrará la mayor parte de la operación aérea del departamento, con una proyección de 5.399 pasajeros, equivalente al 88% del total movilizados.

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Por su parte el Aeropuerto Contador de Pitalito atenderá 719 viajeros, correspondientes al 12% restantes.



“La Aerocivil incita a los colombianos y visitantes a aprovechar este puente festivo para recorrer el Huila y disfrutar de la riqueza cultural, gastronómica y turística que caracteriza al departamento durante las tradicionales fiestas de San Pedro y San Pablo”, indicó la Aeronáutica Civil.



La autoridad aeronáutica concluyó recomendando a los viajeros planificar con anticipación sus desplazamientos, verificar el estado de sus vuelos con las aerolíneas y presentarse con suficiente tiempo en los aeropuertos

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