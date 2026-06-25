Se conoció la fecha en la que acusarán a Ricardo Roa por tráfico de influencias

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, deberá comparecer ante el Juzgado Sexto de Conocimiento de Bogotá para la presentación del escrito de acusación en uno de los procesos penales que enfrenta.

La fecha y la hora de la diligencia fueron fijadas por el centro de servicios judiciales de Paloquemao, según conoció Semana.

Fecha y hora de acusación contra Ricardo Roa

De acuerdo con lo informado por Semana, la audiencia está programada para el 20 de agosto, a las 12:00 del mediodía, y en ella la Fiscalía 45 especializada contra la corrupción formalizará la acusación por el delito de tráfico de influencias. Roa asistirá acompañado de su abogado.

El proceso se relaciona con la compra del apartamento 902 ubicado en el sector de Chicó, en el norte de Bogotá, inmueble en el que actualmente reside el presidente de Ecopetrol y donde ha atendido algunas diligencias judiciales.

¿Por qué la Fiscalía acusa a Ricardo Roa por tráfico de influencias?

De acuerdo con la investigación, la Fiscalía sostiene que Roa habría utilizado su posición al frente de la petrolera estatal para obtener el apartamento por un valor inferior al de mercado, según los informes catastrales.

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El expediente señala que entre agosto y octubre de 2024 el directivo buscó de manera reiterada al presidente de Hocol, una empresa del sector de los hidrocarburos, en medio de conversaciones relacionadas con un megaproyecto de regasificación en el Caribe.

Según la acusación, el 20 de agosto de 2024, cuando ya ejercía como presidente de Ecopetrol, Roa se reunió con el presidente de Hocol en un restaurante de la localidad de Chapinero. En ese encuentro, “le manifestó que ese proyecto debía ser asignado a la empresa de Juan Guillermo Mancera”.

La Fiscalía también sostiene que Ricardo Roa dio instrucciones a Luis Enrique Rojas para adjudicar el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena LNG a la empresa GAXI ESP S.A.S.

En el documento judicial se indica que “las influencias ejercidas por el señor Ricardo Roa sobre el presidente de Hocol en relación con el proyecto de regasificación fue indebida, pues estuvo orientada a favorecer los intereses particulares de señor Juan Mancera, con quien había celebrado una negociación comercial consistente en la compraventa del apartamento”.

La investigación agrega que Roa adquirió el inmueble por 1.800 millones de pesos, pese a que, según la Fiscalía, su valor comercial era de 2.727 millones de pesos, lo que representa una diferencia de 927 millones de pesos.

El ente acusador aseguró además que el precio acordado entre Juan Guillermo Mancera y Ricardo Roa se ubicó un 34 % por debajo del valor de mercado, circunstancia que hace parte de los elementos expuestos en la acusación que será presentada en los juzgados de Paloquemao.

Tomado de El Universal.

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