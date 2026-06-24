Abelardo de la Espriella envía mensaje de solidaridad a Venezuela tras fuerte terremoto

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, expresó este miércoles su solidaridad con el pueblo venezolano luego del fuerte terremoto que sacudió varias regiones del vecino país y generó preocupación entre sus habitantes.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, De la Espriella manifestó el respaldo de Colombia a Venezuela en medio de la emergencia y envió sus oraciones a las familias afectadas por el sismo.

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"Toda mi solidaridad con el hermano pueblo venezolano tras el devastador terremoto. Colombia los acompaña en esta hora difícil con afecto, respeto y esperanza. Mis oraciones están con las víctimas y sus familias. Dios proveerá", expresó el mandatario electo