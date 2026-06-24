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Abelardo de la Espriella envía mensaje de solidaridad a Venezuela tras fuerte terremoto
El presidente electo expresó su apoyo al pueblo venezolano y aseguró que Colombia acompaña a las víctimas en este difícil momento.
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crojas
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
La opinión
La Opinión
Miércoles, 24 de Junio de 2026

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, expresó este miércoles su solidaridad con el pueblo venezolano luego del fuerte terremoto que sacudió varias regiones del vecino país y generó preocupación entre sus habitantes.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, De la Espriella manifestó el respaldo de Colombia a Venezuela en medio de la emergencia y envió sus oraciones a las familias afectadas por el sismo.

Lea: Terremoto de 7,1 en Venezuela sacudió varias ciudades de Colombia

"Toda mi solidaridad con el hermano pueblo venezolano tras el devastador terremoto. Colombia los acompaña en esta hora difícil con afecto, respeto y esperanza. Mis oraciones están con las víctimas y sus familias. Dios proveerá", expresó el mandatario electo

El mensaje se suma a las numerosas muestras de apoyo y solidaridad que han surgido desde distintos sectores tras el movimiento telúrico, que provocó momentos de angustia, especialmente en Caracas. 

Entre las voces de solidaridad también estuvo la del alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, quien expresó su respaldo tras la emergencia.

Ingrese: Delcy Rodríguez declara estado de emergencia, tras terremoto en Venezuela

El mandatario local envió un mensaje de apoyo a las familias afectadas por el terremoto y destacó la importancia de la unión y la cooperación entre las comunidades fronterizas en momentos de dificultad.

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