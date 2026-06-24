Es positivo que Iván Cepeda reconozca la derrota: Abelardo de la Espriella

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, se pronunció luego de que su rival en las presidenciales, Iván Cepeda, aceptará su derrota tres días después de los resultados conocidos tras las elecciones del pasado domingo.



“Es positivo que el excandidato Iván Cepeda reconozca la derrota de su proyecto político y la decisión soberana adoptada por los colombianos el pasado 21 de junio”, señaló el nuevo jefe de Estado.



Frente a las preocupaciones señaladas por el senador de izquierda sobre las garantías que se tendrá para ejercer la oposición al próximo gobierno, De la Espriella aseguró que se entregarán las garantías a todo el ejercicio político que se lleve a cabo en el país.



"El compromiso del gobierno entrante, tal como lo expresó el Presidente electo en su discurso de victoria, será garantizar plenamente el derecho a la oposición política y a la manifestación pacífica, dentro del marco de la Constitución, la ley y el respeto por las instituciones democráticas”, agregó.

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Asimismo, señaló el nuevo mandatario que gobernará para todos los colombianos "sin distinción alguna y sin importar por quién hayan votado. Su propósito es trabajar por la unidad nacional, con el pueblo y para el pueblo”.



De la Espriella también se pronunció sobre la propuesta de Iván Cepeda de iniciar el diálogo entre las partes para buscar acuerdos en beneficio del país, luego de los desencuentros y la alta polarización que se vivió en las candidaturas.



Ante esto, aseguró que tomó nota de su mensaje, incluyendo los señalamientos formulados y las propuestas planteadas en el marco de ese pronunciamiento, abriendo la puerta a un diálogo con los líderes de la oposición y luchar contra los “verdaderos enemigos” del país que son “delincuencia, la corrupción y todas aquellas estructuras que durante los últimos años debilitaron la seguridad, la institucionalidad y la confianza de los ciudadanos”.

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