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Pese a que ya aceptó la derrota, la campaña de Cepeda sigue presentando reclamaciones
En la audiencia del escrutinio nacional de la votación de la segunda vuelta que adelanta el CNE, la campaña de Iván Cepeda, está presentando reclamaciones en todos los departamentos.
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Iván Cepeda Castro, candidato a la presidencia/Foto Colprensa
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Miércoles, 24 de Junio de 2026

Mientras que Iván Cepeda dada una declaración en su sede en el barrio La Soledad aceptando que el nuevo presidente de la República es Abelardo de La Espriella, muy cerca de allí, en la sede de Corferias, al mismo momento, los abogados de su campaña seguían interponiendo reclamaciones en el escrutinio nacional.

La audiencia, que adelanta el Consejo Nacional Electoral, CNE, se reanudó para seguir leyendo y aprobando los informes de las comisiones escrutadoras departamentales, que en su totalidad ratificaron que el triunfador era el empresario y abogado de La Espriella.

Lea aquí: Defensoría revela alarmante cifra de líderes sociales asesinados en lo que va de este año

Para este miércoles la audiencia, que es atendida por los magistrados del CNE, tan sólo han podido avalar los resultados de los departamentos de San Andrés, Córdoba y Guaviare, mientras que recibieron reclamaciones en 15 departamentos más, sumado a la capital del país, para la cual pidieron que se verificara el resultado de 30 mesas.

Los departamentos impugnados son Valle, Santander, Norte de Santander, Amazonas, Magdalena, Huila, Sucre, Tolima, Arauca, Putumayo, Caldas, Cesar, Casanare, Cauca, Nariño.

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