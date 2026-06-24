Solo comprometen a Danilo Rueda: Iván Velásquez sobre caso del Clan del Golfo

El exministro de Defensa y actual embajador en el Vaticano, Iván Velásquez, respondió a los señalamientos de un presunto pacto secreto entre el Gobierno y el Clan del Golfo, tras los audios revelados por Noticias Caracol.



Desde Roma, señaló que en su labor como Ministro de Defensa tuvo un “proceso riguroso” sobre el estudio de las hojas de vida de altos funcionarios de la fuerza pública de la Policía y el Ejército.



En su mensaje aclaró que el entonces comisionado Danilo Rueda “no tuvo ninguna participación ni conocimiento de ese proceso ni se le consultó jamás sobre ningún oficial”, de manera que rechazó la influencia en la permanencia o exclusión de oficiales.



Asimismo, frente a los audios de Caracol que hablan de que el entonces Comisionado habría negociado beneficios con el Clan del Golfo, el embajador Velásquez señaló que nunca conoció estas negociaciones ni tampoco tuvieron algún efecto.



“Las afirmaciones hechas por Danilo Rueda -de acuerdo con los referidos audios- solo lo comprometen a él y es él quien deberá dar las explicaciones correspondientes”, señaló.



El exministro también rechazo la existencia de presuntos acuerdos sobre suspender bombardeos contra el Clan del golfo, señalando que esta decisión militar “se limitó exclusivamente a aquellos en los que se detectara la presencia de menores de edad, atendiendo al principio de precaución y a la prevalencia superior de los derechos de los niños”.

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Finalmente, aclaró que todas las autorizaciones sobre autorizaciones de bombardeos “fueron impartidas exclusivamente el Presidente de la República, a quien siempre se le trasladaron las solicitudes que aquellas presentaban”.



En los audios revelados por Noticias Caracol se señaló una reunión privada entre el excomisionado Rueda con Luis Armando Pérez, alias "Jerónimo", uno de los comandantes del Clan del Golfo.



Uno de los apartes, Rueda aceptó sin problema un acuerdo para que el Ejecutivo no ejecutará ninguna acción criminal o ningún bombardeo en el inicio de esos diálogos de paz con ese grupo armado.



“Todo el mundo quiere decir: ‘Yo soy fuerte’. Es que nosotros los conocemos, los reconocemos, tranquilo. Mire, en otra región ¿Qué logramos? Usted controla hasta acá. Juguemos a los congelados. Entonces, todos nos quedamos congelados, los tres”, se escuchan en los audios.



Incluso, en otra parte de esta información revelada, el excomisionado aseguró que hablaría con el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez para suspender los bombardeos contra el Clan del Golfo y hasta de “hacer una limpieza en la inteligencia militar.



“Estamos de acuerdo, pero entonces yo les doy dos cosas, dos mensajes: Uno, cese de bombardeos. Dos, decisión de limpieza en la inteligencia policial. Digamos, insisto, es que esto no es fácil porque es que la depuración es compleja, pero se está haciendo. Hay toda, hay toda la voluntad y ya hay muestras públicas, muestras públicas (...) entonces me pasan la información y entonces yo hablo con el ministro para aclarar y tomar decisiones”, agregó el entonces funcionario.



Además, en medio de la política de paz total, Rueda habría aceptado levantar órdenes de captura y suspender extradiciones en contra de peligrosos cabecillas del Clan del Golfo.

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