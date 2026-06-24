Mintrabajo activa mesa de garantías laborales para trabajadores de Minigualdad

El Ministerio del Trabajo activó una mesa de garantías laborales con el fin de acompañar y proteger los derechos laborales de más de 700 trabajadoras y trabajadores vinculados al Ministerio de Igualdad, cuyas labores cesaron desde la semana pasada.



La medida, que surgió en respuesta a la orden de liquidar el Ministerio de Igualdad, busca avanzar en la construcción de una ruta de acompañamiento y garantías durante el proceso de liquidación de esa cartera.



El Ministerio aseguró que el encuentro permitió escuchar las preocupaciones de las organizaciones sindicales frente a la implementación de medidas relacionadas con las actividades de reorganización administrativa, transferencia de custodia de bienes, archivos e información institucional, así como establecer mecanismos de articulación orientados a proteger la estabilidad laboral.

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“He asumido el compromiso de llevar estas preocupaciones directamente al Presidente de la República. Nuestro propósito es que la ruta para MinIgualdad se construya con las organizaciones sindicales, con garantías para las y los trabajadores y con una visión de futuro que fortalezca la institucionalidad y los derechos laborales”, indicó Sanguino.



El funcionario recordó que la liquidación del Ministerio de Igualdad obedece al cumplimiento de la Sentencia C-161 de 2024 de la Corte Constitucional, mediante la cual se declaró inexequible la ley que dio origen a la entidad por vicios de procedimiento en su trámite legislativo.

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