Mintic publica decreto para establecer tarifa de contraprestación postal

El Ministerio TIC publicó un borrador de Decreto con el que busca establecer una tarifa de contraprestación periódica para los operadores postales para el periodo 2026-2028.



La cartera aseguró que esta nueva publicación obedece a las observaciones realizadas por diferentes actores del sector.

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La cartera de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones destacó que después de los análisis técnicos, económicos y financieros adelantados, la nueva publicación establece mantener la contraprestación periódica que deben pagar los operadores postales por la prestación de sus servicios en 1,4% de los ingresos brutos.



El borrador estará abierto para comentarios entre el 23 de junio y el 7 de julio de este año.



"Teniendo en cuenta las observaciones hechas por diferentes actores del sector postal al proyecto de decreto a través del cual se establece la tarifa de contraprestación periódica de los operadores postales para el periodo 2026-2028, el Ministerio TIC publica de nuevo el borrador de la norma, para comentarios de los interesados. Esto incluye el documento técnico de cálculo de la contraprestación”, concluyó el MinTIC.

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