Firman primer plan ambiental para proteger el páramo de Rabanal

Autoridades ambientales firmaron el primer Plan de Manejo Ambiental para proteger el páramo de Rabanal, ubicado en la Cordillera Oriental y que abastece de agua a Cundinamarca y Bogotá.



La iniciativa, que fue firmada por las tres autoridades ambientales del centro del país, la CAR, Corpochivor y Corpoboyacá, establece lineamientos técnicos, ambientales y territoriales para la gestión integral del ecosistema estratégico de páramo.

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Las autoridades recordaron que el páramo Rabanal tiene una extensión de 24.611 hectáreas,casi tan grande como toda el área urbana de Tunja. Dentro del Plan de Manejo Ambiental se definió un área de preservación de 19.533 hectáreas.



“Cerca del 80% del páramos queda destinado prioritariamente a la preservación, porque allí se encuentran los sectores más sensibles para la biodiversidad, la regulación hídrica y la adaptación al cambio climático”, indicó Julio Cesar Franco, director general (e) de la CAR.

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El funcionario destacó que el plan permitirá actividades compatibles con la conservación como la educación ambiental, la investigación científica, el monitoreo ecológico y el ecoturismo responsable.



El plan también contempla procesos de restauración ecológica con el objetivo de recuperar áreas degradadas y fortalecer la conectividad de los sistemas.



Por otro lado, actividades como minería, exploración, explotación de hidrocarburos, expansión urbana o construcción de vivienda campestre quedan prohibidas en las nuevas zonas protegidas

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