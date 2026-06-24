Colombia participará en las reuniones anuales del Consejo Internacional de Museos en París

Colombia tendrá presencia en las Reuniones Anuales del Consejo Internacional de Museos (ICOM) 2026, que se realizarán el 24 y 25 de junio en la sede de la UNESCO, en París, y reunirán a representantes del sector museal mundial para debatir sobre los desafíos y el futuro de estas instituciones.

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La participación del Museo Nacional de Colombia hará parte de la agenda académica del encuentro, que este año conmemora los 80 años del ICOM bajo el lema ‘Museos uniendo un mundo dividido’.



Entre las actividades programadas se encuentran la centésima sesión del Consejo Consultivo, la Asamblea General del organismo y varias mesas de discusión sobre temas relacionados con el patrimonio, la inclusión y el papel social de los museos.

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Colombia estará presente en la sesión dedicada a los derechos de los pueblos indígenas y la inclusión social en los museos, un espacio que pondrá en diálogo experiencias de distintos continentes y que, según el Museo Nacional, “constituye un reconocimiento al trabajo que se ha desarrollado en el país en torno a la participación comunitaria y la construcción colectiva de narrativas”.



La presencia del país en esta agenda internacional coincide con procesos impulsados desde el Museo Nacional en colaboración con comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.



Uno de los ejemplos recientes es la exposición ‘Caminos de agua Diiggalmala Baydo Õ Banyã Õ. Memorias, prácticas y resistencias del Darién’, construida junto con organizaciones y habitantes de esa región, y centrada en las relaciones entre territorio, memoria y saberes ancestrales.

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