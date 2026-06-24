Exintegrante de RBD sale en defensa de su esposo por presunto fraude

La actriz y cantante mexicana Maite Perroni alcanzó reconocimiento mundial por su papel de “Lupita” en la telenovela *Rebelde*, una exitosa producción en la que también brillaron Anahí, Alfonso Herrera, Dulce María y Christopher Uckermann.

Desde entonces, Perroni ha consolidado una carrera artística que le ha permitido conquistar no solo a la audiencia, sino también a millones de seguidores en redes sociales, donde comparte detalles de su vida personal y profesional. Sin embargo, en los últimos días la actriz ha enfrentado un difícil momento debido al reciente escándalo que involucra a su esposo, Andrés Tovar, señalado por presunto fraude procesal y falsedad de declaraciones.

Según se conoció, Tovar enfrenta una denuncia penal que lo ha puesto en el ojo público y ante la cual ha decidido defenderse. El productor explicó que, tras colaborar con Imagen Televisión y participar en la creación de más de 6 mil horas de programación, intentó durante dos años llegar a un acuerdo con la empresa para resolver diferencias relacionadas con pagos pendientes. No obstante, el caso tomó otro rumbo.

“Hoy enfrento una disputa legal contra Imagen, empresa en la que creé, desarrollé y produje más de 6 mil horas de programación. Durante dos años intenté arreglar las cosas mediante el diálogo y el acuerdo; al no encontrar una solución, demandé por la vía civil para reclamar mis derechos”, indicó Tovar en un video compartido en su cuenta de Instagram.

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El mensaje de Maite Perroni para defender a su esposo

En medio de esta controversia, Maite Perroni salió en defensa de su esposo y aseguró que la situación también ha impactado su vida familiar y su matrimonio.

“Lo que está sucediendo es una controversia civil que involucra derechos de autor, que hoy pretende convertirse en un asunto penal. Durante más de dos años, Andrés buscó una solución justa mediante el diálogo. Al no obtener respuesta, ejerció el derecho que la ley otorga a cualquier ciudadano para acudir ante la autoridad competente, por lo que presentó una demanda por la vía civil contra Imagen Televisión. Más de un año después de iniciado ese procedimiento civil, fue denunciado penalmente por un supuesto fraude procesal. Los hechos hablan por sí mismos; lo que comenzó como una controversia de naturaleza civil que involucra derechos de autor, hoy pretende presentarse ante las autoridades y la opinión pública como un asunto penal”, explicó la actriz.

Asimismo, Perroni reconoció que “no es fácil sostener una batalla legal contra una empresa de medios de comunicación con importantes recursos económicos”. Aun así, afirmó que Andrés Tovar ha decidido continuar por las vías legales, sin renunciar a la defensa de sus derechos.

Finalmente, la actriz pidió a los medios de comunicación y a la opinión pública informarse antes de emitir juicios y no dejarse llevar por especulaciones. “Las historias incompletas generan ruido. Los hechos, tarde o temprano, generan verdad”, concluyó.

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