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Avatar 3 llega a Disney+ y esto es lo que debe saber antes de verla
La película expande el universo de Pandora y muestra a la familia Sully enfrentando nuevos peligros en una de las sagas más exitosas del cine reciente.
Authored by
cesarmuñoz
Avatar 3. Foto: Cortesía Disney a El Colombiano.
Colprensa
Colprensa
Miércoles, 24 de Junio de 2026

James Cameron cierra el círculo de su tercera entrega de Avatar llevando la saga al streaming. La película, que recaudó 1.490 millones de dólares en cines, está disponible en Disney+ desde esta semana.

Avatar: Fuego y ceniza (Avatar: Fire and Ash) es la tercera parte de la saga de ciencia ficción y acción que Cameron ha construido durante más de una década.

La familia de Jake Sully vuelve a enfrentarse a la amenaza terrícola, esta vez agravada por una nueva alianza entre los invasores y el pueblo de las cenizas, una comunidad devota al fuego que ha rechazado las costumbres y a la diosa naturaleza de Pandora, y que ataca a otros Na’vi. La tribu del agua que acogió a los Sully también queda expuesta al peligro.

La película fue concebida junto a la segunda entrega como guiones escritos en simultáneo, lo que según los críticos acentúa la sensación de que algunos esquemas argumentales se repiten. Cameron, sin embargo, ha recurrido históricamente a los clichés como andamiaje para sostener espectáculos de gran escala y un discurso ideológico en torno a lo bélico y lo familiar.

Avatar siempre ha sido una saga ecologista y pacifista que no renuncia a la acción violenta, contradicción que la franquicia ha sabido sostener a lo largo de los años.

Lea aquí: Daniela Pabón lleva el nombre de Cúcuta al Reinado Departamental del Café 2026

 

En esta tercera entrega asoman con más fuerza las influencias del cine western en Cameron. El director explora los costos y sacrificios de la guerra, y la dificultad de ejercer un rol familiar cuando se es una figura necesaria en el conflicto.

Son ideas que recorren la película en su forma más accesible, orientadas a un público amplio.

Fuego y ceniza es, hasta ahora, la entrega menos taquillera de la trilogía, pero sus 1.490 millones de dólares la consolidan como un evento cinematográfico de primer nivel.

La llegada a Disney+ abre una segunda ventana para una película que mezcla acción, espectáculo visual y la tensión permanente entre la guerra y la naturaleza que define a la saga desde su primera entrega, en el año 2009.

Tomado de El Colombiano.

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