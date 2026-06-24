Bizarrap anunció sesión con Myke Towers y desató expectativa en sus seguidores

El productor argentino Bizarrap anunció este martes el lanzamiento de una nueva sesión musical junto al cantante puertorriqueño Myke Towers, una colaboración que verá la luz este miércoles y marcará su primer estreno de 2026.

La noticia fue revelada a través de las redes sociales del artista, quien compartió una fotografía junto a Towers en Instagram para confirmar el esperado proyecto. Como es habitual, el anuncio generó gran expectativa entre sus seguidores, pues las populares “BZRP Music Sessions” se han convertido en fenómenos globales que acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales.

A lo largo de su carrera, Bizarrap ha trabajado con figuras de talla internacional como Shakira, Residente, Quevedo, Duki, Nathy Peluso, Nicki Nicole, Trueno y Milo J, consolidándose como uno de los productores más influyentes de la música en español.

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Myke Towers y su gira exitosa

Por su parte, Myke Towers, de 32 años, atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera. Actualmente realiza una exitosa gira por España y próximamente retomará sus presentaciones en distintos países de América.

El productor argentino también ha ampliado su presencia más allá de la industria musical. En los últimos meses participó en el espectáculo de medio tiempo de un partido de la NFL celebrado en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, colaboró con la banda británica Gorillaz y confirmó su participación en el doblaje latinoamericano de la próxima película de Pixar, “Toy Story 5”.

Considerado una de las figuras argentinas con mayor proyección internacional, Bizarrap comparte protagonismo global con referentes de su país como Lionel Messi y el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto.

Sin embargo, este año también estuvo marcado por un momento difícil para el productor. El pasado 14 de junio lamentó la muerte de Lucas Vignale, director artístico de varios de sus videoclips, quien falleció en un accidente aéreo en Río de Janeiro.

A través de Instagram, Bizarrap le dedicó un emotivo mensaje de despedida: “No hay palabras, solo espero que puedas descansar en paz. El dolor es inmenso. Muchísimas fuerzas a la familia y amigos cercanos. Hasta siempre, amigo. Los buenos recuerdos y tu arte serán imborrables”.

Tomado de El Universal.

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