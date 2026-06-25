Mientras líderes del mundo ofrecen apoyo a Venezuela, Petro se mantiene en silencio tras los terremotos

La devastadora cadena de terremotos que sacudió a Venezuela y dejó, por ahora, 164 fallecidos, activó una rápida respuesta internacional. Gobiernos de América, Europa, Asia y el Caribe comenzaron a coordinar ayuda humanitaria, envío de rescatistas y asistencia técnica para enfrentar una de las peores tragedias naturales registradas recientemente en el vecino país.

Sin embargo, en Colombia llamó la atención la ausencia de un pronunciamiento del presidente Gustavo Petro durante las primeras horas posteriores al desastre. Hasta la mañana de este jueves, más de 13 horas después de los movimientos sísmicos, el mandatario no ha publicado mensajes de solidaridad ni referencias a la emergencia en sus redes sociales, una ausencia llamativa para un mandatario tan activo en debates geopolíticos internacionales.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, confirmó que varios gobiernos ya habían establecido contacto directo con Caracas para ofrecer apoyo. Entre ellos destacó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de quien aseguró que su administración ha mantenido comunicación permanente con las autoridades venezolanas.