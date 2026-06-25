Capturan en Antioquia a La Patrona, hermana de Chiquito Malo, por lavado de activos del Clan del Golfo

Ingrid Paola Ávila, alias La Patrona, hermana de Chiquito Malo y cabeza del lavado de activos para el Clan del Golfo fue capturada por la Policía en el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, Antioquia.



Ávila acumulaba más de una década de actividad criminal y era buscaba por concierto para delinquir y lavado de activos procedentes del narcotráfico, la minería y la extorsión.



El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que esta es la muestra de que la Fuerza Pública nunca ha dejado de combatir a los grupos criminales.

Lea aquí: Abelardo de la Espriella envía mensaje de solidaridad a Venezuela tras fuerte terremoto

Cerca del 50% de los golpes que ha dado la Fuerza Pública contra grupos armados ilegales en el país han sido contra el Clan del Golfo, entre ellos la neutralización de 8.300 de sus integrantes y el uso de bombardeos, el más reciente hace 13 días.



"Su Fuerza Pública nunca ha dejado de combatir a los grupos criminales, sin excepción alguna. Lo han hecho con determinación, con profesionalismo y sacrificio, pagando incluso un alto costo en vidas de militares y policías, que han ofrendado todo por la seguridad de los colombianos. Por eso, cualquier afirmación que pretenda desconocer ese esfuerzo constituye una ofensa a la memoria de nuestros héroes caídos, al dolor de las viudas y los huérfanos y al honor de los militares y policías", afirmó.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion