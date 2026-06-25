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El consejo que recibió el presidente electo de parte de su padre
Abelardo De La Espriella padre recomendó a su hijo, presidente electo de la República, garantizar un gobierno alejado de los escándalos de corrupción.
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valents2121
Abelardo de la Espriella
Colprensa
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Jueves, 25 de Junio de 2026

Acompañado de su familia, entre ellos su padre, estuvo el presidente electo, Abelardo De La Espriella, al recibir en la mañana de este jueves, junto a su vicepresidente José Manuel Restrepo, a quienes agradeció por el triunfo.

Pero fue su papá, Abelardo De La Espriella Juris, quien le envió una recomendación muy contundente y casi que salida de la sabiduría de un anciano, que le advierta bien a sus funcionarios que se pueden equivocar pero no robar.

Lea aquí: De la Espriella dará un mes a los grupos delincuenciales para someterse

“Que le diga a sus colaboradores que pueden meter las patas, pero no las manos. Eso para mí es más importante que todo”, destacó De La Espriella papá, quien a la vez resaltó sin importar que sean egresados de Harvard, de Cambridge y de las grandes universidades del país pero “el funcionario público debe ser un hombre totalmente transparente y los que rodean al gobernante debe cuidar su espalda”.

Sostuvo además que “el gobernante no se puede parar en que él es honrado, debe también rodearse de gente honrada porque es tan deshonesto y el que le roba al estado como el que deja a los demás”.

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