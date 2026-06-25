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Laura Sarabia denunciará a Henry Sanabria, exdirector de la Policía por declaraciones sobre operativos y Paz Total
La exfuncionaria aseguró que no permitirá que se intente limpiar unas versiones ensuciando su nombre.
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cesarmuñoz
Laura Sarabia y exdirector de la Policía, Henry Sanabria. Fotos: Colprensa / El Colombiano.
Colprensa
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Jueves, 25 de Junio de 2026

La defensa de Laura Sarabia anunció acciones legales contra el general retirado Henry Sanabria, exdirector de la Policía Nacional, tras las declaraciones en las que aseguró haber recibido llamadas de la entonces jefa de gabinete para ‘reprochar’ cuando se hacían operativos policiales en medio de la política de paz total del Gobierno.

El equipo jurídico de Sarabia informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía al considerar que las afirmaciones de Sanabria “afectan gravemente el buen nombre, la honra y la reputación” de la hoy embajadora de Colombia en Londres.

La defensa sostuvo que, durante su paso por la Casa de Nariño, Sarabia “actuó siempre dentro del marco de sus funciones y en cumplimiento de instrucciones impartidas por el señor Presidente de la República”.

Lea aquí: Se conoció la fecha en la que acusarán a Ricardo Roa por tráfico de influencias

Sobre los hechos concretos mencionados, los abogados aseguraron que cualquier contacto con el entonces director de la Policía se limitó a una consulta puntual y no a una instrucción. Según el comunicado, se trató de “una pregunta —no instrucción— sobre el uso de la fuerza antidisturbios en el contexto de una protesta social feminista”, descartando cualquier relación con diálogos o negociaciones con grupos armados ilegales.

Tomado de El Colombiano.

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