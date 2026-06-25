De la Espriella dará un mes a los grupos delincuenciales para someterse

Tras recibir su credencial como nuevo presidente de la República, Abelardo De La Espriella dedicó parte de su discurso para decirle a los grupos armados ilegales que les dará un ultimátum para someterse a la justicia, mientras que a la oposición le reiteró que tendrá todas las garantías para criticar su gobierno.



“A esas personas que están al margen de la ley, un mensaje categórico. Disponen de un mes para organizar su sometimiento al estado de derecho. En mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin. La connivencia del actual gobierno con el crimen organizado es asquiante y vergonzoso. En la era del ‘Tigre’ se acabó la contemporización con el crimen”, declaró.

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El presidente electo planteó también que “tienen quienes persistan en la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico, la extorsión y demás formas de violencia que enfrentar toda la capacidad del Estado y la determinación inquebrantable de nuestra gloriosa fuerza pública colombiana”.



En su mensaje a los opositores les reiteró: “mis compatriotas gozarán de plenas garantías para expresar sus opiniones, para discrepar de las políticas de mi gobierno. Mi compromiso es de respeto absoluto por la crítica y el disenso de todos los colombianos”, manifestó, tras reiterar que “habrá garantías plenas y absolutas para quienes dentro de la Constitución y la ley ejerzan legítimamente la oposición y habrá absoluta severidad contra quienes pretendan intimidar al pueblo mediante el caos y la violencia”.

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