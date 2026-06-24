Concejal de Cúcuta Carlos Dueñas, involucrado en presunto caso de violencia intrafamiliar

El concejal del Centro Democrático, Carlos Alberto Dueñas, fue detenido en las últimas horas, luego de verse comprometido en un presunto caso de violencia intrafamiliar.

Según se conoció, los hechos se registraron en la madrugada de este miércoles, después del partido de la Selección Colombia, el cual terminó en celebración, por la clasificación del equipo nacional a la segunda ronda del Mundial de Fútbol.

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Al parecer, después de la 1:00 de la mañana, una patrulla que adelantaba labores de registro y control recibió un llamado de la central de radio para atender un procedimiento al interior de un conjunto residencial en el municipio de Villa del Rosario.

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Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a una mujer que manifestó haber sido víctima de violencia intrafamiliar por parte de su esposo, a quien identificó como Carlos Alberto Dueñas Yaruro. De acuerdo con los datos preliminares, el concejal de Cúcuta, presuntamente, se encontraba bajo los efectos del alcohol y bastante alterado.

En vista de la situación, fue necesario solicitar apoyo de otra patrulla para controlarlo y proceder con su captura, por el delito de violencia intrafamiliar.

Posteriormente, Dueñas Yaruro fue trasladado a las instalaciones de la URI de la Fiscalía para adelantar el proceso judicial correspondiente y hasta esta noche el dirigente político seguía detenido.

Carlos Alberto Dueñas es concejal de Cúcuta desde el 2020 y en las elecciones del 2023 logró su reelección para un periodo más.

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