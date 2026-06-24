Oxfam pide a De la Espriella no retroceder en derechos de mujeres y minorías

La llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de la República activó las alarmas de la sociedad civil. Oxfam Colombia emitió este miércoles un mensaje público en la que pidió al mandatario entrante que sus cuatro años de gobierno no signifiquen un retroceso en derechos humanos, especialmente en materia de género y libertades para las mujeres.



La organización internacional, que trabaja en el país desde hace décadas, lanzó una serie de advertencias y propuestas ante lo que considera un contexto de "importantes desafíos sociales, económicos, ambientales y territoriales". Entre sus peticiones centrales figura la garantía de un "espacio cívico seguro, plural y democrático" donde la participación ciudadana, la libertad de expresión y la movilización social no se vean restringidas.

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Oxfam Colombia enfatizó que la protección de quienes defienden derechos humanos y ambientales debe ser "efectiva", citando explícitamente los principios del Acuerdo de Escazú. La organización alertó sobre la necesidad de que liderazgos sociales, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas puedan participar "de manera libre y segura" en las decisiones que afectan sus territorios.



En el plano económico, la oenegé cuestionó los "privilegios fiscales" que benefician a quienes concentran mayores recursos y urgió a promover una "distribución más justa de la riqueza". Su propuesta incluye fortalecer la inversión social, financiar servicios públicos de calidad y ampliar sistemas de protección para poblaciones históricamente excluidas.

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La transición energética ocupó otro capítulo relevante en la propuesta. Oxfam reclamó que la diversificación de la economía y la reducción de la dependencia de combustibles fósiles se realicen con "respeto de los derechos humanos y ambientales", participación efectiva de las comunidades y reconocimiento de sus conocimientos, avalados en normativas como la consulta previa, libre e informada.



El apartado sobre mujeres adquirió tono de advertencia. La organización instó al gobierno entrante a "no retroceder en los avances que hemos conseguido en materia de derechos y libertades para una vida libre de violencias", y demandó que se reconozca la diversidad y se amplifique el ejercicio político y participativo de las mujeres en el país.

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Sobre el conflicto armado y la crisis climática, Oxfam reiteró la importancia de "promover soluciones pacíficas" y atender las crisis humanitarias mediante diálogo, fortalecimiento institucional y respuestas integrales que aborden las causas estructurales de la desigualdad.



La carta de la oenegé se suma a las primeras señales de tensión entre la sociedad civil y la administración entrante, cuyo programa de gobierno ha generado preocupación en sectores progresistas por posibles recortes en políticas de equidad de género y protección ambiental.

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