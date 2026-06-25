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¿El hijo de Alejandro Estrada entrará a 'La casa de los famosos' el próximo año?
El nombre de Tomás ha empezado a circular de forma espontánea entre los seguidores del reality
Authored by
cesarmuñoz
Alejandro Estrada y su hijo Foto: RCN.
Colprensa
Colprensa
Jueves, 25 de Junio de 2026

El triunfo de Alejandro Estrada en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia no solo lo convirtió en uno de los rostros más comentados del entretenimiento nacional, sino que también abrió la puerta a nuevas conversaciones alrededor de su familia, especialmente de su hijo Tomás, quien ha empezado a generar curiosidad entre los seguidores del reality.

El actor cucuteño se quedó con el primer lugar del programa tras obtener el 63,87% de los votos del público en la gran final, consolidando una participación que lo mantuvo durante meses en el centro de la conversación digital y televisiva.

Desde entonces, su entorno cercano ha empezado a ser parte del radar de los fanáticos del formato, que ya proyectan posibles nombres para futuras ediciones del reality.

El nombre de Tomás Estrada empieza a sonar para la cuarta temporada de La casa de los famosos

Todo comenzó cuando Tomás, hijo de Alejandro Estrada, apareció de forma puntual durante la temporada, generando reacciones positivas entre los televidentes. Su presencia fue breve, pero suficiente para que en redes sociales surgieran comentarios sobre su carisma y la conexión emocional con su padre.

A partir de ahí, el público empezó a preguntarse si el joven podría seguir los pasos de Estrada en la televisión de convivencia, especialmente ahora que el programa ya confirmó continuidad con nuevas temporadas.

Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial ni declaraciones que indiquen que Tomás tenga interés en ingresar a un reality.

Lea aquí: La Guerra de los Tomates: el corto donde los niños nortesantandereanos derriban las fronteras

 

Aunque el tema ha tomado fuerza en redes sociales y espacios de entretenimiento, la realidad es que Tomás no estaría contemplando una participación inmediata en este tipo de formatos.

De acuerdo con información divulgada en medios nacionales de entretenimiento, su enfoque actual estaría en su formación académica y proyectos personales, lo que lo alejaría, por ahora, de cualquier decisión televisiva.

Alejandro Estrada, por su parte, ha mencionado en entrevistas recientes el papel importante que tuvo el apoyo de su hijo antes de ingresar al reality, lo que reforzó el vínculo entre ambos ante la audiencia.

El futuro de La casa de los famosos Colombia ya está en marcha

El fenómeno del programa no se detiene. Tras el final de su tercera temporada, el canal confirmó que el formato tendrá una cuarta edición, lo que ha alimentado especulaciones sobre posibles participantes y nuevas estrategias de casting para 2027.

En ese escenario, el nombre de Tomás ha empezado a circular de forma espontánea entre los seguidores del reality, impulsado más por la curiosidad del público que por una decisión formal del entorno del joven. 

Por ahora, la posibilidad de ver al hijo de Alejandro Estrada dentro de La casa de los famosos 2027 sigue siendo solo una especulación alimentada por la conversación digital y el impacto mediático del actor tras su victoria.

Tomado de El Universal.

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